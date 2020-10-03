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PGA／潘政琮單日抓五鳥 並列24名連三站晉級
總獎金660萬美元（約台幣1.9億元）的PGA桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship），今天進行完第二輪賽事，我國選手潘政琮在首輪打出70（－2）桿成績後，今天再有所進帳，單日抓下5鳥吞2柏忌，兩輪合計139（－5）桿暫時並列第24名，順利晉級後兩輪賽事。
潘政琮在新賽季前兩場賽事都以並列第61名成績作收後，在桑德森農場錦標賽則有個不錯的開始，在首日打出低於標準桿2桿成績後，今天更有單日射下5鳥的好表現，兩輪打完以低於標準桿5桿的成績，與另外10名選手共同並列第24名，開季前三場賽事都順利晉級。
而保持領先的則是美國選手布萊德利（Keegan Bradley），他在首輪打出低於標準桿6桿的66桿後，今天再抓下8鳥吞1柏忌，兩輪打完以低於標準桿13桿領先，這也是他本賽季首度越過晉級線，就有如此優異表現。
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