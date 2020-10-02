足球／桃捷盃氣氛熱絡 鄭文燦現身小選手又驚又喜

第三屆桃捷盃五人制足球錦標賽賽程進入第二天，上千名來自桃北北的足球小將們頂著熱情的陽光，在青埔足球場上揮汗爭取榮耀，桃園市長鄭文燦今天下午驚喜現身，化身球迷到場感受比賽熱烈氣氛，給小選手們加油打氣，讓現場的家長和小朋友們又驚又喜。

鄭文燦強調，扎根國小、國中、高中足球運動是桃園重要的體育政策方向，也讚許桃捷公司為了推廣足球風氣，讓舉辦已經第三屆的桃捷盃五人制足球錦標賽，成為桃園地區重要的足球比賽。

今年趁新冠肺炎疫情趨緩期間擴大舉辦，讓桃北北的國中小學生都可以報名參加，總共74隊報名，上千名的小球員們齊聚一堂爭取榮耀。鄭文燦也表示，人家常說學音樂的孩子不會變壞，而學足球因為要有耐力、技巧以及團隊精神，所以學足球的孩子會變好。未來，桃園會更努力在足球運動的推廣教育，進而讓全台灣足球風氣再大幅提升。

桃捷公司為了回饋機場捷運沿線國中小學，今年桃捷盃五人制足球錦標賽廣邀台北市、新北市共同參與，在防疫的基礎上讓來自桃北北的足球小將們相互切磋球技、爭取榮耀。

桃捷公司希望透過公益足球活動，培育國家足壇幼苗、回饋社會之外，也讓家長們在疫情趨緩期間，帶著小朋友走出戶外，鍛鍊強健體魄。更希望藉由桃捷盃足球錦標賽在青埔足球場舉辦，讓雙北的民眾認識青埔，搭乘機場捷運規畫一趟青埔一日遊的美好輕旅行。