快訊

欠1.2億承諾全力還債 澎恰恰突發長文嘆「快撐不住」

足球／歐冠小組賽抽籤 C羅槓梅西

世界日報 / 體育新聞組／綜合報導
歐冠分組抽籤C羅遇梅西。 世界日報
歐冠分組抽籤C羅遇梅西。 世界日報

歐冠聯賽小組賽1日抽籤決定分組隊伍。2015年決賽對手巴薩與尤文圖斯重逢，意味著梅西（Lionel Messi）和C羅（Cristiano Ronaldo）直接對上；曼聯與巴黎和萊比錫同組，衛冕冠軍拜仁與馬競同組，皇馬將與國米爭出線。

抽籤結果如下：A組：拜仁、馬競、薩爾茨堡、莫斯科火車頭；B組：皇馬、頓涅茨克礦工、國際米蘭、門興；C組：波爾圖、曼城、奧林匹亞科斯、馬賽；D組：利物浦、阿賈克斯、亞特蘭大、中日德蘭；E組：塞維利亞、切爾西、克拉斯諾達爾、雷恩；F組：聖彼得堡澤尼特、多特蒙德、拉齊奧、布魯日；G組：尤文圖斯、巴薩、基輔迪納摩、費倫茨城；H組：巴黎、曼聯、萊比錫RB、伊斯坦布爾巴沙克謝希爾。

歐冠附加賽本周結束，確定6支球隊進入小組賽，與26支球隊直接入圍的球隊參加本次抽籤。歐冠衛冕冠軍、歐聯杯衛冕冠軍與歐足聯前6位聯賽的冠軍保送直接進入分組，其他俱樂部按歐戰積分分3次抽籤進入小組。但同一聯賽球隊不能同組，俄羅斯與烏克蘭球隊也不能同組。

小組賽首輪將於10月20日進行，此後5輪時間分別為10月27日、11月3日、11月24日、12月1日、12月8日。小組前兩名進入16強淘汰賽，再參加12月14日舉行的淘汰賽抽籤。小組第三名進入歐聯杯32強。決賽將於明年5月29日在伊斯坦堡阿塔圖爾克奧林匹克球場舉行。

皇馬 曼聯 C羅

延伸閱讀

球王的屈服：梅西證實「被迫留隊」...巴塞隆納醜惡的足球計中計？

足球／梅西證實續留巴薩 對球團主席仍難掩怒氣

足球／父親認梅西難留巴薩 莫德里奇稱是巨大損失

足球／梅西要走需付天價違約金 西甲力挺巴塞隆納

相關新聞

足球／桃捷盃氣氛熱絡 鄭文燦現身小選手又驚又喜

第三屆桃捷盃五人制足球錦標賽賽程進入第二天，上千名來自桃北北的足球小將們頂著熱情的陽光，在青埔足球場上揮汗爭取榮耀，桃園...

足球／歐冠小組賽抽籤 C羅槓梅西

歐冠聯賽小組賽1日抽籤決定分組隊伍。2015年決賽對手巴薩與尤文圖斯重逢，意味著梅西（Lionel Messi）和C羅（Cristiano Ronaldo）直接對上；曼聯與巴黎和萊比錫同組，衛冕冠軍拜仁與馬競同組，皇馬將與國米爭出線。

PGA／桑德森農場錦標賽 潘政琮繳70桿並列39

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA桑德森農場錦標賽首輪，在轉場後的9洞再添2鳥，且沒有柏忌，最終以低於標準2桿的70桿作...

足球／桃園國際球員當教練 桃捷盃育苗

第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽中秋連假開踢，今年共有機場捷運沿線的桃園與雙北國中、小74隊，超過千名的小球員報名參賽，...

JLPGA／日本女子公開賽 蔡佩穎首輪並列第九名

女子日巡賽四大賽之一的日本女子公開賽今天在福岡舉行首輪賽事，我國選手蔡佩穎以70（－2）桿的成績繳卡，暫時並列第九名，而...

NFL／8球員、員工染疫 泰坦對鋼人延賽

NFL官方宣布延後4日舉行的田納西州泰坦對匹茲堡鋼人隊比賽，原因是出現8宗新冠病毒病例呈陽性。這是首場因新冠疫情而被延後的NFL比賽。

足球／告別巴薩 蘇神能再創第二春？

西甲第三輪，烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Surez）替補登場，20分鐘內他頭頂腳踢打進2球，當選全場最佳球員。不過，這天他穿的不是巴塞羅納的紅藍球衣，而是馬德里競技的紅白條紋衫。

足球／桃捷盃公益賽中秋開踢 桃園國際球員親授課

邁入第三屆的桃捷盃五人制公益足球錦標賽，今天起一連四天於青埔足球場開踢，今年共有來自桃園、雙北地區共74隊，近千名中小學...

FOX體育台退出台灣市場 凸顯台灣體育產業頹勢

2020年注定是黑暗一年，自從新冠肺炎爆發以來，所有從事與服務產業工作人員都受到不小影響，輕則被減薪，重則遭裁員。特別是在台灣原本就處於弱勢的體育界，也因為新冠疫情關係受到重大影響，而這為台灣知名運動

NHL／閃電隊史第2冠 坦帕灣各隊很風光

在這疫情肆虐的一年，北美四大聯賽第一個冠軍出爐，由NHL球隊坦帕灣閃電奪下史坦利盃冠軍！29日NHL總決賽，閃電對上達拉斯的星辰隊，靠著強悍的防線死守對手，以2：0完封星辰，系列賽以4勝2敗勝出，繼2

熱門新聞

MLB／例行賽一條龍 3亞投季後賽同日被打趴

NBA／去職僅3天就找到新工作 瑞佛斯接掌76人帥位

NBA／退場2員傷兵上場機率低 熱火G2面臨艱鉅考驗

總冠軍賽扛起重任 熱火3菜鳥的奇幻旅程

NBA／替瑞佛斯丟工作抱不平 綠衫軍奪冠班底批快艇雙星

「東區勇士」降臨 熱火王朝即將重啟？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。