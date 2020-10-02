足球／歐冠小組賽抽籤 C羅槓梅西

歐冠聯賽小組賽1日抽籤決定分組隊伍。2015年決賽對手巴薩與尤文圖斯重逢，意味著梅西（Lionel Messi）和C羅（Cristiano Ronaldo）直接對上；曼聯與巴黎和萊比錫同組，衛冕冠軍拜仁與馬競同組，皇馬將與國米爭出線。

抽籤結果如下：A組：拜仁、馬競、薩爾茨堡、莫斯科火車頭；B組：皇馬、頓涅茨克礦工、國際米蘭、門興；C組：波爾圖、曼城、奧林匹亞科斯、馬賽；D組：利物浦、阿賈克斯、亞特蘭大、中日德蘭；E組：塞維利亞、切爾西、克拉斯諾達爾、雷恩；F組：聖彼得堡澤尼特、多特蒙德、拉齊奧、布魯日；G組：尤文圖斯、巴薩、基輔迪納摩、費倫茨城；H組：巴黎、曼聯、萊比錫RB、伊斯坦布爾巴沙克謝希爾。

歐冠附加賽本周結束，確定6支球隊進入小組賽，與26支球隊直接入圍的球隊參加本次抽籤。歐冠衛冕冠軍、歐聯杯衛冕冠軍與歐足聯前6位聯賽的冠軍保送直接進入分組，其他俱樂部按歐戰積分分3次抽籤進入小組。但同一聯賽球隊不能同組，俄羅斯與烏克蘭球隊也不能同組。

小組賽首輪將於10月20日進行，此後5輪時間分別為10月27日、11月3日、11月24日、12月1日、12月8日。小組前兩名進入16強淘汰賽，再參加12月14日舉行的淘汰賽抽籤。小組第三名進入歐聯杯32強。決賽將於明年5月29日在伊斯坦堡阿塔圖爾克奧林匹克球場舉行。