快訊

篩檢陽性！美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞 新冠肺炎確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PGA／桑德森農場錦標賽 潘政琮繳70桿並列39

中央社 / 台北2日電
潘政琮。 法新社
潘政琮。 法新社

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA桑德森農場錦標賽首輪，在轉場後的9洞再添2鳥，且沒有柏忌，最終以低於標準2桿的70桿作收，在144名參賽選手中並列39名。

PGA美國職業高爾夫巡迴賽的桑德森農場錦標賽，總獎金為660萬美元（約新台幣1.9億），今天起在密西西比州的傑克森鄉村俱樂部點燃戰火，美國選手霍夫曼（Charley Hoffman）今天猛打9鳥，僅吞1個柏忌，與另外3名選手一同繳出低於標準8桿的64桿、並列排頭。

桑德森農場錦標賽是潘政琮2020-21賽季所參加的第3戰，前2場包括喜互惠公開賽與多明尼加錦標賽，他都順利晉級，開季狀態維持的不錯。

今天比賽小潘從後9洞出發，一下場前5洞就打下3鳥，有個好的開始，可惜他在第15、16洞接連吞下柏忌與一個雙柏忌，一來一往也把賺來的桿數全吐了回去。

所幸轉場後小潘不再大意，他先在第1洞把握6呎多的鳥推，又在最後收尾的第9洞打下「再見小鳥」，讓他如願繳出紅字成績卡，總計首輪他共打下5鳥，另有一個柏忌與一個雙柏忌。

潘政琮 高爾夫

延伸閱讀

PGA／多明尼加錦標賽 潘政琮有驚無險晉級決賽

PGA／多明尼加錦標賽首輪 潘政琮拉尾盤繳71桿

PGA／喜互惠公開賽 潘政琮並列第61名

PGA／喜互惠公開賽第三輪 潘政琮繳71桿

相關新聞

PGA／桑德森農場錦標賽 潘政琮繳70桿並列39

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA桑德森農場錦標賽首輪，在轉場後的9洞再添2鳥，且沒有柏忌，最終以低於標準2桿的70桿作...

足球／桃園國際球員當教練 桃捷盃育苗

第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽中秋連假開踢，今年共有機場捷運沿線的桃園與雙北國中、小74隊，超過千名的小球員報名參賽，...

JLPGA／日本女子公開賽 蔡佩穎首輪並列第九名

女子日巡賽四大賽之一的日本女子公開賽今天在福岡舉行首輪賽事，我國選手蔡佩穎以70（－2）桿的成績繳卡，暫時並列第九名，而...

NFL／8球員、員工染疫 泰坦對鋼人延賽

NFL官方宣布延後4日舉行的田納西州泰坦對匹茲堡鋼人隊比賽，原因是出現8宗新冠病毒病例呈陽性。這是首場因新冠疫情而被延後的NFL比賽。

足球／告別巴薩 蘇神能再創第二春？

西甲第三輪，烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Surez）替補登場，20分鐘內他頭頂腳踢打進2球，當選全場最佳球員。不過，這天他穿的不是巴塞羅納的紅藍球衣，而是馬德里競技的紅白條紋衫。

足球／桃捷盃公益賽中秋開踢 桃園國際球員親授課

邁入第三屆的桃捷盃五人制公益足球錦標賽，今天起一連四天於青埔足球場開踢，今年共有來自桃園、雙北地區共74隊，近千名中小學...

FOX體育台退出台灣市場 凸顯台灣體育產業頹勢

2020年注定是黑暗一年，自從新冠肺炎爆發以來，所有從事與服務產業工作人員都受到不小影響，輕則被減薪，重則遭裁員。特別是在台灣原本就處於弱勢的體育界，也因為新冠疫情關係受到重大影響，而這為台灣知名運動

NHL／閃電隊史第2冠 坦帕灣各隊很風光

在這疫情肆虐的一年，北美四大聯賽第一個冠軍出爐，由NHL球隊坦帕灣閃電奪下史坦利盃冠軍！29日NHL總決賽，閃電對上達拉斯的星辰隊，靠著強悍的防線死守對手，以2：0完封星辰，系列賽以4勝2敗勝出，繼2

羽球／跨界挑戰 坤達和戴資穎下戰帖

藝能界羽球高手坤達在全新錄製的網路節目《揪健身吧！魔鏡》大展身手，勇敢向台灣知名羽將「世界球后」戴資穎下戰帖，另外藉機和...

台灣運彩陪你過佳節 中秋連假提供超過百場投注

中秋連假台灣運彩本周提供超過百場的單場或場中投注，與消費者共渡中秋佳節，包含美國職籃本季總冠軍爭霸、今年最後一個四大網球...

熱門新聞

NBA／難忘11年決賽G2遭逆轉 湖人大勝詹皇仍不滿意

NBA／重排2012年選秀 里拉德自認會是榜眼

NBA／熱火首戰就傷3主力 巴特勒：得更努力奮戰

MLB／打擊大戰險勝 洋基晉級美聯分區賽

NBA／生涯首場冠軍賽飆34分 戴維斯改寫多項紀錄

MLB／例行賽一條龍 3亞投季後賽同日被打趴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。