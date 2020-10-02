PGA／桑德森農場錦標賽 潘政琮繳70桿並列39

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA桑德森農場錦標賽首輪，在轉場後的9洞再添2鳥，且沒有柏忌，最終以低於標準2桿的70桿作收，在144名參賽選手中並列39名。

PGA美國職業高爾夫巡迴賽的桑德森農場錦標賽，總獎金為660萬美元（約新台幣1.9億），今天起在密西西比州的傑克森鄉村俱樂部點燃戰火，美國選手霍夫曼（Charley Hoffman）今天猛打9鳥，僅吞1個柏忌，與另外3名選手一同繳出低於標準8桿的64桿、並列排頭。

桑德森農場錦標賽是潘政琮2020-21賽季所參加的第3戰，前2場包括喜互惠公開賽與多明尼加錦標賽，他都順利晉級，開季狀態維持的不錯。

今天比賽小潘從後9洞出發，一下場前5洞就打下3鳥，有個好的開始，可惜他在第15、16洞接連吞下柏忌與一個雙柏忌，一來一往也把賺來的桿數全吐了回去。

所幸轉場後小潘不再大意，他先在第1洞把握6呎多的鳥推，又在最後收尾的第9洞打下「再見小鳥」，讓他如願繳出紅字成績卡，總計首輪他共打下5鳥，另有一個柏忌與一個雙柏忌。