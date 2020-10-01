法網／直落二退美澳聯軍 謝淑薇女雙首輪輕鬆過關

在法網女單於第二輪止步的我國網球一姊謝淑薇，今天與捷克雙打搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）在女雙首輪賽事碰上美澳聯軍桑琪絲（Maria Sanchez）／夏瑪（Astra Sharma），在首盤以6：1輕鬆拿下後，第二盤卻一度陷入0：3落後，所幸仍是穩住陣腳以6：4拿下勝利，僅花不到70分鐘就挺進到第二輪。

謝淑薇／史翠可娃去年以法網女雙第三種子參戰，最終在第三輪就止步，今年兩人更是夾帶著本季已奪4冠的氣勢前往巴黎，並以女雙頭號種子身分登場，並在首輪對上桑琪絲／夏瑪。

在首盤賽事中謝淑薇／史翠可娃就展開一輪猛攻三度破發，花不到半小時就以6：1搶下首盤，不過第二盤前段美澳聯軍也展開反撲，在第二、三局連破帶保後取得3：0領先，但謝淑薇／史翠可娃也隨即重新調整腳步，在第5、7局回敬破發後反倒取得4：3領先。

在第二盤8、9局雙方都保發後，第10局謝淑薇／史翠可娃連拿4分保發並以6：4帶走勝利，第二輪的對手將是荷蘭勒絲（Arantxa Rus）／捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova）。