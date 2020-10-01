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JLPGA／日本女子公開賽 蔡佩穎首輪並列第九名

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
日本女子公開賽今（1日）在福岡舉行首輪賽事，我國選手蔡佩穎以70（－2）桿的成績繳卡，暫時並列第九名。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
日本女子公開賽今（1日）在福岡舉行首輪賽事，我國選手蔡佩穎以70（－2）桿的成績繳卡，暫時並列第九名。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

女子日巡賽四大賽之一的日本女子公開賽今天在福岡舉行首輪賽事，我國選手蔡佩穎以70（－2）桿的成績繳卡，暫時並列第九名，而曾在2014年於此賽事封后的盧曉晴，則是以71（－1）桿成績暫時並列第16名。

總獎金1.12億日圓（約台幣3100萬元）的日本女子公開賽，10月1日至4日在福岡舉行，我國選手過去有盧曉晴曾在2014年拿下冠軍，涂阿玉更是在1983、1986與1991年三度封后，去年則是由地主選手畑岡奈紗拿下冠軍。

而我國今年則是有蔡佩穎與盧曉晴參賽，其中在前一站東海女子菁英賽拿下個人本季最佳第3名的蔡佩穎，在今天的首輪賽事中於第5、9、10洞抓下小鳥，不過也在第7洞吞下一柏忌，單日繳出低於標準桿2桿的成績，與其他6名球員共同並列第9名，與領先的南韓選手李娜莉則有6桿差距。

至於盧曉晴今天雖然也有抓4小鳥的表現，但同時也吞下3柏忌，以低於標準桿1桿成績並列第16名，她本賽季最佳成績為JLPGA錦標賽的並列第13名。

盧曉晴 蔡佩穎 LPGA

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