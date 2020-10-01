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NFL／8球員、員工染疫 泰坦對鋼人延賽

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
鋼人對泰坦比賽為首場因新冠疫情而被延後的NFL比賽。 美聯社
鋼人對泰坦比賽為首場因新冠疫情而被延後的NFL比賽。 美聯社

NFL官方宣布延後4日舉行的田納西州泰坦對匹茲堡鋼人隊比賽，原因是出現8宗新冠病毒病例呈陽性。這是首場因新冠疫情而被延後的NFL比賽。

NFL表示，4日的比賽將「重新安排以預留更多時間進行每日病毒測試，並確保球員、教練和比賽周邊人員的健康和安全」。初步可能會將比賽延後至5日或6日。

NFL說，泰坦隊有3名球員和5名工作人員出現陽性反應。該隊在第3周對上維京人，以31：30獲勝。NFL表示，兩個球團都將暫停「個人出席活動」。

由於兩支球團都無法練習，NFL還面臨競爭公平性的擔憂，因為這兩支球團的對手可以使用球隊設施，並且可以親自參加比賽。目前NFL似乎仍將允許針對休士敦德州人與維京人的比賽本周末正常舉行。

維京人在推特上發表聲明指出，尚未收到任何陽性反應測試結果，但該隊已關閉了其練習場。

NFL 匹茲堡鋼人

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