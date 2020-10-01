足球／告別巴薩 蘇神能再創第二春？

西甲第三輪，烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Surez）替補登場，20分鐘內他頭頂腳踢打進2球，當選全場最佳球員。不過，這天他穿的不是巴塞羅納的紅藍球衣，而是馬德里競技的紅白條紋衫。

巴薩期間，他為球隊打進198球，帶來1座歐冠、4座西甲冠軍、4座國王杯冠軍，名列隊史第三射手。但歐冠對拜仁8：2慘敗，讓曾經的「蘇神」變成巴薩高層的眼中釘。

確實，蘇亞雷斯老了，缺乏跑動能力，無法壓迫對手，造成中場的防守負擔。此外，他1000萬歐元的稅後年薪，對疫情後的巴薩來講也是沈重的負擔。

所以，新教練柯曼的首項任務，就是一通電話告訴烏拉圭人，他已不在球隊計畫中。這是對肱骨老臣的一大污辱，連摯友梅西都為他抱不平，埋下出走的引信。

面對球隊無情趕人，蘇亞雷斯採取「不主動、不抵制、不負責」的態度，拖到新賽季即將開始。這也造成日後他火速轉隊，巴薩中鋒位置陷入懸空的窘境。

外傳開季前兩周，蘇亞雷斯與尤文圖斯達成協議，將遠走義大利，竟意外演出一齣考試作弊醜聞。

義甲每支球隊僅兩個非歐盟球員名額，尤文已有阿圖爾、麥肯迪兩位非歐球員。而蘇亞雷斯雖沒有義大利護照，但他老婆是義大利人，他作為配偶滿足入籍條件，但須通過義語B1考試。為了能及時趕上歐冠報名，對義語一竅不通的他參加了考試。

之後，媒體踢爆兩位監考老師的對話，大致意思是，蘇亞雷斯連義語最基本的動詞變化都不懂，但由於某位大人物的施壓，必須讓他通過。目前案件在義大利進入司法調查，這起轉會自然也無疾而終。

沒想到，在轉會尤文告吹僅72小時後，馬競宣布「床單軍團」成為蘇神的新家。加入「匪帥」西蒙尼的球隊，在馬競全民皆兵的防守下，蘇亞雷斯不必承擔太多的守備，只需要在前線等待隊友搶下球，發揮他門前的嗅覺，施展致命一擊，這正是近幾年馬競最缺乏的。

此外，他與柯斯塔組成的雙前鋒，將成為後衛聞風喪膽的組合。兩個人都有著南美人狡猾的天性與死纏爛打的特質，正如柯斯塔所說：「我們一個可以打架，一個可以咬人。」