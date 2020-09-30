NHL／閃電隊史第2冠 坦帕灣各隊很風光

在這疫情肆虐的一年，北美四大聯賽第一個冠軍出爐，由NHL球隊坦帕灣閃電奪下史坦利盃冠軍！29日NHL總決賽，閃電對上達拉斯的星辰隊，靠著強悍的防線死守對手，以2：0完封星辰，系列賽以4勝2敗勝出，繼2004年以來再度捧冠，也是隊史第2冠。算上後續要開打的MLB季後賽，同城的光芒隊是以美聯頭號種子晉級，而NFL團隊坦帕灣海盜今年也因傳奇四分衛布雷迪加盟，都相當獲看好。

閃電大補強奪冠

根據《英國衛報》報導，復賽後最先結束的NHL季後賽，由來自坦帕灣的閃電一路驚險奪冠，閃電去年就打進季後賽，但為了更進一步，高層連續補強三組深度，共計引進4名新援，最終也在隊長史塔姆柯斯缺陣期間發揮成效。史塔姆柯斯整個季後賽只幫閃電出賽了5戰，剩下都是仰賴其餘選手一起扛起。

閃電首輪就遇上去年淘汰自己的哥倫布藍衣，雖然是以4勝1敗的戰績勝出，但每一戰場面都相當驚險，算的上是驚險過關，次輪又遇上東區王者、頭號種子波士頓棕熊，也是打得很驚險，首戰落敗後，次戰雙方打進延長賽，隨著閃電選手帕拉特打進關鍵球後，雙方氣勢逆轉，閃電連拿3勝晉級，閃電東決則是遇到曾拿下四連冠、防守強悍的紐約島人隊，最終仍成功以4勝2敗過關。

總決賽上演閃電、星辰大戰，閃電終於在G3等到自家隊長史塔姆柯斯重返陣容，30歲的隊長一復出就進球，最後星辰難擋閃電反撲氣勢，他們以4勝2敗把史塔利盃冠軍（NHL稱呼決賽冠軍）留在坦帕灣。

坦帕灣的年？

據《今日美國報》報導，閃電門將瓦西列夫斯基去年拿下象徵防守大獎的Vezina獎，今年靠著精彩防守，他成為幫助閃電奪冠的第二位俄羅斯守門員，無巧不巧，04年閃電奪首冠時的守門也是俄羅斯人（哈比布林）。

坦帕灣閃電奪冠後，也讓該城市球迷對今年期待萬分，除了NBA並沒有坦帕灣球隊之外（由於鄰近的奧蘭多已有魔術隊，坦帕灣本來就沒有球隊），包含正開打的MLB季後賽中，坦帕灣光芒隊高居美聯頭號種子，表現深獲得期待，30日首輪首戰更已經以3：1開出好彩頭；而NFL的坦帕灣海盜隊至今勝率也是6成66，海盜獲得傳奇四分衛布雷迪加盟，戰力驟升，今年或許有望是「坦帕灣的年」。

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