FOX體育台退出台灣市場 凸顯台灣體育產業頹勢

2020年注定是黑暗一年，自從新冠肺炎爆發以來，所有從事與服務產業工作人員都受到不小影響，輕則被減薪，重則遭裁員。特別是在台灣原本就處於弱勢的體育界，也因為新冠疫情關係受到重大影響，而這為台灣知名運動頻道FOX體育台退出台灣市場埋下一記伏筆。

回顧2020年以來，一個曾被西方世界付之一笑的病毒，最後竟然把全世界搞得天翻地覆，百業凋零。正當疫情爆發之際，很多專家與政治人物都認為，只要等到春暖花開，天氣逐漸炎熱，這個神秘病毒就會憑空消失。那時NBA正值季後賽保衛戰，大聯盟仍在春訓階段，四年一度東京奧運依舊如期舉行。

但事與願違，就算天氣溫度持續加溫，可是新冠疫情反而不減反增。隨著疫情擴散，NBA於3月中宣佈停賽、大聯盟延遲開季至7月底，然後東京奧運確定不在2020年舉辦。一轉眼，時間來到過中秋，沒想到NBA總冠軍仍未出爐，大聯盟為了炒熱縮水賽季可看性，硬是擴大季後賽規模，東京奧運更是遙遙無期，這一切都必須歸罪於新冠肺炎。

沒有了體育賽事，受傷最重就屬體育相關從業人員。由於沒有現場轉播最新比賽，不少體育頻道開始轉播過去比賽。在台灣，甚至連知名籃球卡通都被拿出來墊檔，凸顯出在疫情影響下，台灣體育頻道所出現無球可播窘境。有幸的是，中華職棒僅延遲至4月中就閉門開打，紓解了不少體育頻道困境。可是今年沒有拿到任何一支中職球隊主場轉播權FOX體育台，只能等到日職太平洋聯盟開打才能嘗到2020年初登板滋味。不過，話說回來，新冠肺炎是真正令FOX體育台出走原因嗎？

FOX體育台一直是台灣轉播大聯盟賽事主要頻道。 法新社

平心而論，新冠肺炎不能算是讓FOX體育撤離主因，但是絕對是壓垮駱駝最後一根稻草，因為在這個時機點，任何不利商業決策都是可以被諒解。

追根究底，FOX體育台之所以會撤出台灣原因，是因為被母公司迪士尼收購後計畫性重整，而台灣運動市場終究不符合轉播經濟效益。

根據Sport Business網站報導，迪士尼並沒有放棄亞太地區市場，未來在包括：香港、馬來西亞、新加坡、印尼和泰國等國家與地區仍會有FOX體育台運作，目前只有計畫性從台灣市場撤退。而報導又指出，自從迪士尼接手FOX體育後，也曾先後把FOX體育從日本和南韓兩個市場中抽走，所以說，FOX體育台離開台灣也許只是迪士尼計劃中一部份。

只不過，FOX體育與前身ESPN在台灣經營多年，早已培養出一票死忠運動收視群，如今幾乎是以無預警方式出走，想必是某種特定原因才導致迪士尼做出撤退決定。又或者是說，如果轉播體育賽事收視率可以擠進每週末收視率排行榜前10名，也許FOX體育台不會走的那麼突然與堅決！這就必須追溯到台灣人對於體育賽事重視度。

FOX體育台轉播國內最熱門的HBL高中籃球聯賽。 報系資料照

轉播體育賽事最昂貴部分就屬轉播權金部分，可是如果沒有一定的廣告商與收視率作支撐，轉播單位基本上就是在做慈善事業。再加上，台灣全國有線電視總訂閱戶數量在近期總是出現屢創新低態勢，更是讓屬於外資的FOX體育台對於台灣市場意興闌珊。

雖因為科技日新月異，有線電視逐漸開始被串流平台所取代，但是體育相關頻道地位在台灣終究無法有所提升。就拿最大免費播放平台YouTube為例，目前與台灣地區相關體育頻道，除了經營多年緯來體育、愛爾達體育和FOX體育外，其他以體育為主的頻道就算有很有趣的內容與節目，可是其訂閱量都無法超過10萬人。相較其他娛樂綜藝類與政治新聞性頻道動輒上百萬訂閱量，體育頻道所受關注度可說是少得可憐。

由此可見，在台灣，就算每當重大國際賽事總是能屢次點燃國人對於該項體育熱情，確仍舊無法提升體育頻道在國人心中地位，此乃不爭事實。所以這也不難理解為何FOX體育台在多年苦心經營台灣市場後，毅然決然選擇退出，也令許多運動迷感到無限惆悵與遺憾。