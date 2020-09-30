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法網／挑戰二度全滿貫 約克維奇旗開得勝
世界排名第一的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今天在法國網球公開賽以6比0、6比2、6比3直落三輕取世界排名80的瑞典選手伊莫爾（Mikael Ymer），晉級二輪。
這是約克維奇2020年第33場比賽的32勝，美網第四輪因誤擊線審遭判失格是他今年吞下的唯一敗仗。
約克維奇正向二度在法網封王以及贏得生涯第18個大滿貫賽冠軍邁進。他也正努力成為半世紀來首位兩度贏得所有四大滿貫賽、即「全滿貫」的男子選手。
他若能再度在法網封王，就能成為男網史上第3位完成兩次「全滿貫」的選手。
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