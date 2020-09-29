法網／丹麥17歲美少女 爆冷退美網4強

17歲的丹麥小將陶森（Clara Tauson）今年法網迎接生涯第一場大滿貫，今天處女秀她更演出驚奇，在馬拉松大戰以6：4、3：6、9：7力退今年美網表現出賽的美國好手布蕾迪（Jennifer Brady），成為今年紅土大滿貫第3長戰役勝家。

這場首輪大戰共歷時2小時又45分鐘，列21種子的布蕾迪落馬，沒能複製月初美網闖進4強的佳績。

世界排名188的陶森去年還在澳網參加青少女賽事，除摘下冠軍，還一度登上青少女「世界球后」，出征大滿貫前已經摘下7座ITF等級的賽事冠軍；她今天擊出48個致勝球，優於布蕾迪的39球。

陶森去年3月還沒有世界排名，但今年已累積27勝5敗，包括上周法網會外賽的3勝，世界排名已躍進到前200。

布蕾迪今年狀況也十分出色，本季戰績22勝7敗，擊敗對手還包括澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）、西班牙名將蒙奎露扎（Garbiñe Muguruza）和德國前球后柯波兒（Angelique Kerber）等，不料法網卻「一輪遊」。

陶森是今年法網女單會內賽年紀倒數第3小的球員，僅次於16歲的美國新星高芙（Coco Gauff）及17歲的地主小將雅克摩（Elsa Jacquemot）。