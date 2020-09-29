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田徑／世界田總新規 擬允許世錦賽與奧運創新比賽形式

中央社 / 巴黎28日綜合外電報導
世界田徑總會（World Athletics）今天發布2020年的規則和比賽指南，以便為世界錦標賽或奧林匹克運動會改變比賽形式預作準備。 美聯社
世界田徑總會（World Athletics）今天發布2020年的規則和比賽指南，以便為世界錦標賽或奧林匹克運動會改變比賽形式預作準備。 美聯社

世界田徑總會（World Athletics）今天發布2020年的規則和比賽指南，以便為世界錦標賽或奧林匹克運動會改變比賽形式預作準備。

世錦賽和奧運這兩大國際田徑賽事迄今都尚未以「創新」形式舉辦比賽，例如在跳遠項目引入決賽時一跳決勝負的方式等，但這種情況將有改變。

世界田總在新聞稿中說，世錦賽和奧運的田徑賽事也可像其他比賽一樣，採創新形式舉辦。

為了吸引更多、更年輕的觀眾，各賽事主辦單位經常在比賽形式上有創新的嘗試，包括修改比賽或引進淘汰賽等方式。

但新的形式引來一些運動員的批評。

美國三級跳好手泰勒（Christian Taylor）8月在鑽石聯賽（Diamond League）斯德哥爾摩站率先開砲重批，因為那場比賽採用新的形式，讓選手先進行5次試跳，取成績最好的前3名選手進到決賽，以一跳決勝負，決定最終排名。

兩次奧運金牌、4次世錦賽金牌得主泰勒當時推文說：「我希望本季後，這個主意能取消。」

他也說道：「我真的很想知道，這樣（指新的比賽形式）哪裡有比傳統的（比賽）形式好？」

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，原訂今年進行的東京奧運被迫延遲到2021年7月，在美國俄勒岡州（Oregon）尤金（Eugene）舉行的世錦賽則是延到2022年。

世錦賽 田徑

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