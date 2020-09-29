與老爸一同完成的日月潭湧渡2020

是臺灣人就該完成的三件事：環島、湧渡、登玉山，今天9/27完成第二項而且帶著老爸。

年初的時候，因為疫情很多賽事紛紛取消，老爸心血來潮，說要環島於是在春節時就完成第一件事

年中，好不容易公佈了湧渡的日期，9/27，於是詢問老爸，要不一同前往，雖然前一天要補班，好在換了間公司，9/26，不用補班，就跟著泳隊的一起出去玩！

9/27，早上四點，房內電話響起morning call，起身盥洗下樓吃早餐之後準備出發，老爸一如往常的緊張兮兮，拍照緩和老爸氣氛。

因為跟著泳隊報名，可以第二批下水餃，抵達日月潭才6：30，等到7點輪我們下水，很快的就進入到下水區，趕緊攔下緊張老爸拍照之後下水。

一開始直接游，踩不到底不太習慣，就轉成抱著浮標游，悠閒的漂漂過去，過了約末500，問老爸要不要吃東西，阿爸說，這站不要下一站，到下一站發現好像沒東西吃，就再往下一站，靠近一看，咦？這不是 鐘崇文 哥嗎？也太巧了！好有緣，本來還聽浮臺上的人在說，要魷魚嗎？要飯糰嗎？這些都沒有🤣🤣🤣，一碰到鐘哥，立馬烤魷魚伺候，這是認識的才有哦，還幫忙拍攝餵食秀

食畢繼續前進，看到有人夾著游，我也想來試一下，試一下不好游，回頭看看，咦？誰的罐子漂在那，跟我的好像，一看發覺就是我的啊🤣🤣🤣，還好趕緊抓回來，不然手機就不見了，載浮載沈，終於來到最後500，最後300，手機拿出瘋狂拍照，上岸結束湧渡這回合

湧渡真的是太好玩了，對開放水域會害怕的人，完全不用擔心哦，你只要抓著浮標游就好摟，另外跟泳隊報的好處就是，可以第二批就下水，完全不會大亂鬥，超級好游，明年再來，老家還有一隻未完成，家裡還有另一隻要帶她完成。