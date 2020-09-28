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中職／二軍龍象大戰 ELEVEN SPORTS場場直播

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
截圖自ELEVEN SPORTS官方粉絲團
截圖自ELEVEN SPORTS官方粉絲團

味全龍隊重返中職的第一個球季，從二軍出發要為明年一軍賽季做足準備，以53勝31敗2和坐上例行賽龍頭寶座，龍狀元劉基鴻等主戰小將們投打優異帶走六項個人獎，明天12點30分先進行二軍頒獎典禮，總冠軍賽隨後開打，由ELEVEN  SPORTS進行轉播。

今年二軍總冠軍賽是話題十足的龍象大戰，龍隊將與已經握有二軍四連霸的中信兄弟隊交手，究竟是葉君璋率領的狂龍部隊能奪下首個重返中職的冠軍獎盃，還是由林威助率領的黃衫軍拿下五連霸，鎖定ELEVEN體育家族的轉播，掃描QR Code填表單寫下你挺誰，有機會獲得精美棒球周邊。

中秋連假週，ELEVEN體育家族也有滿滿的賽事陪球迷烤肉，明天白天先看龍象大戰，晚上6點30分繼續收看一軍賽事，獅隊本周將在台南府城進行五場賽事，先有中信兄弟踢館二連戰，周五再迎接樂天桃猿隊進行三連戰，周末還有獅吼音樂祭主題日。

周四中秋節早上9點有NBA總冠軍第一戰熱火對湖人，第二戰則在周六早上9點登場；夜貓子也有福氣，本周英超第四輪的賽事，明天凌晨2點55分就有豪門對決，由利物浦對上兵工廠。

中秋節滿滿賽事，ELEVEN  SPORTS APP皆提供三天回看，英超還提供兩周回看專區跟雙語切換服務，台灣之星也跟ELEVEN  SPORTS合作，月租最低69元起，就可以一次訂閱所有強檔賽事，詳情請上台灣之星官網訂閱查詢。

中職 中信兄弟 英超

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