東京奧運延後一年 聖火傳遞明年3/25開跑

受新冠炎疫情影響，原訂今年夏天舉辦的東京奧運延後一年，聖火傳遞活動也停辦。大會組織委員會今天發表奧運聖火傳遞新日程，將從明年3月25日起舉行。

東京奧運暨帕運受到新冠炎疫疫情蔓延影響，原訂今年7月24日起登場的奧運，延期到明年7月23日至8月8日舉行；帕運則於明年8月24日至9月5日舉行。原本今年3月26日起在日本境內舉辦的聖火傳遞活動也停辦。

日本朝日新聞報導，大會組織委員會今天發表奧運與帕運的聖火傳遞新日程，奧運聖火將從明年3月25日起，用121天在日本境內傳遞；帕運聖火則從8月17日起傳遞8天。原則上奧運與帕運的聖火傳遞，都維持原本規劃的日程、跑者與路線。

奧運聖火將從福島縣的運動設施J-Village起跑，這是當年311福島核災時的對應據點。

第一棒跑者預定是曾在2011年女子世界盃足球賽奪冠、被暱稱為「大和撫子」（瞿麥花）的日本國家女子足球隊成員。

奧運聖火從明年3月25日起跑後，直到開幕式的7月23日當天，在日本各地共858個市區町村傳遞；動員約1萬名跑者，每人平均跑200公尺。

東京奧運聖火今年3月12日在奧運發源地、希臘奧林匹亞的赫拉神廟舉辦集火點燃儀式，3月20日從希臘以專機運抵日本宮城縣航空自衛隊松島基地。

聖火傳遞儀式原本考慮要縮短，但因地方政府強烈要求，決定原則上維持原本規劃的日程，不過將減少車隊數量、削減預算等。

由於目前還無法得知明年春天的疫情狀況，聖火傳遞屆時可能沿途會有許多民眾聚集圍觀，組委會事務總長武藤敏郎表示，接下來將會討論要如何管制沿途的觀眾。