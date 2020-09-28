新北市輪椅夢公園啟動 身障選手王柏翔、黃楷倫出席健身體驗

全國最完善室內、室外身障運動園區「新北市輪椅夢公園」27日正式啟動，新北市市長侯友宜與新北身障選手王柏翔、黃楷倫一同出席健身體驗。同時今園區內也舉行永達盃身心障礙運動會，活動更規劃16項主題活動，吸引近1000位身心障礙者與銀髮族參加。

市長侯友宜表示，「這裡是專門為身障者與銀髮族所打造的樂活運動園區，能與所有市民一同健康運動，同時園區內也會安排專業的教練和義工，在安全的環境下，享受運動的樂趣。」

原本是柔道選手的黃楷倫，因在比賽時中傷到脊椎而癱瘓，樂觀的他轉戰身障運動，今年11月還要代表新北市參加全國身障運動會。今日他與市長一同體驗智慧健身房，並邀請侯友宜體驗一日身障運動員，並參加輪椅羽球等項目，侯友宜也一口答應，接受挑戰。

「新北市輪椅夢公園」為全台第一座身障友善運動園區，自106年起便設計、動工，目的是打造一個融合銀髮族、身障者、兒童、兩性平等各族群通用的運動環境。多年來獲得許多企業贊助，包括永達保險經紀人股份有限公司、智英科技股份有限公司等皆大力支持，持續捐贈復康巴士、愛心運輸車、手搖車、電動輪椅、運動輪椅及相關運動器材等，使得「樹林體育園區」具備了共融通用的基本條件。

為了讓「新北市輪椅夢公園」盡善盡美，新北市政府結合民間企業及身心障礙團體，並與體育署合作，加碼補助身障專屬健身房、大型電梯、無障礙衛浴、輪椅看臺等無障設施的增設與改善，讓樹林體育園區真正脫胎換骨成為完善的「共融體育園區」。

此園區共占地近13公頃，室內外場地包括網球、羽球、籃球、槌球及漆彈、攀岩等多項運動設施，並有手搖車營運中心供重度障礙者運動休閒及復健。其中園區內有一半面積是林木草坪的公園，透過園區內越堤自行車道連結了大漢溪河岸，可以暢行八方，實現身障者坐著輪椅去運動為願景，並落實運動平權，讓所有人都可共享運動健康的精采生活。

新北市政府體育處處長洪玉玲表示，身障和銀髮族因行動上的限制，往往缺乏運動的空間，因此市府特別打造一個完善場域，包括加大電梯空間，改造體育場看台、門口樓梯改成斜坡等設計，讓身障和銀髮族也能輕鬆參與。最重要的是，園區內不僅硬體設備齊全，軟體也很到位，健身教練客製化的服務、醫療器材和修車(手搖車)師傅等便民服務也一應俱全。

打造「新北市輪椅夢公園」的幕後功臣、中華民國輪椅夢公園推動聯盟副會長周國政表示，「困境其實一直都在，但是今日，夢想的階梯我們已經又踏上更高一層了！我們就是要實現行動不便者坐著輪椅去運動的願景，我們要向命運取回一度被沒收的精彩生活。過程中，我們或許遇到許多挫折與困難，但是正手拍沒打到，反手拍何嘗不可，我們揮的不是球拍，是態度。"揮奔”夢想的熱血，就是療傷的特效藥。忘掉輪椅，一起來運動，可以讓你更強大。"輪椅夢公園”是我們的夢想天堂。」

今舉辦之「新北市身心障礙者趣味競賽嘉年華暨永達盃共融運動會」，除了比照歷屆舉行各種競技運動、休閒運動及趣味競賽之外，今年「永達保險經紀人股份有限公司」特別捐贈了專為腦性痲痺兒童設計的三輪跑步車，這款跑步車實現了腦性麻痺兒童用雙腳賽跑、散步的夢想，並且可以做為復健器材使用，讓腦性麻痺兒童在園區裡漫步優遊達到復健的效果。