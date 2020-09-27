登山／14歲國三女 3年登完百岳

目前就讀國三的王怡婷，今年暑假在叔叔王文正的安排下，花了約45天的時間完登六條百岳縱走路線、登頂38座高山，周末在百岳入門石門山「完百」，山頂聚集許多曾經同行的山友為怡婷同慶及鼓勵。

「叔叔，台灣的山好漂亮冬季有雪，可以帶我去山上看雪？」王怡婷當年小六寒假的一句話，開啟了百岳之旅，叔叔王文正利用王怡婷的例假日及寒暑假安排行程，並邀約山友一同前行，過程中激發出怡婷的登山潛能，每一次的行程都讓怡婷有無限的成就感，也因此讓14歲的怡婷能在不到三年的時間完登百岳。

王文正說，印象最深刻是在南二段登頂南雙頭山後，天色漸暗，怡婷累了行動變得緩慢，在經過一處崩塌區時不甚踩空，在他眼前墜落，我也毫不考慮自然反應直接下去，在漆黑中不見姪女還好她被一棵玉山圓柏卡住身體。但也讓怡婷更加注意登山安全意識。

新北銀河足球俱樂部教練熊大偉說，在同行白姑及南一段的登山過程中，還是可以感覺到怡婷的學生稚氣，同學們放假吹冷氣到處玩的當下，選擇流汗接近大自然，克服重重倒木泥濘障礙登頂，在此年齡層這是非常不容易的。我在陪伴行程中怡婷有時候還是會小孩子氣，走累了慢了，但透過聊天鼓勵，心情轉好了，態度就變得不一樣，任何活動都是一樣的開心了，就不覺得累。所以很鼓勵家長帶著孩子一同參與山林教育。

山友邱大哥說，暑假期間有機會陪怡婷爬六順山，攀爬台灣的高山實屬不易，除了要要具備充分的體力、腿力，更重要的是保持高度的專注力跟無與倫比的意志力。過程中我觀察怡婷不論是腳力、意志力，都已然出色。更令人驚喜的是，她有著比一般孩子更細膩的觀察力，更謙遜的態度去面對大自然。帶孩子們親近爬山、學習野外生存，是人生中最美好的課程了。人生的旅途就像是爬山的過程般，充滿挑戰。