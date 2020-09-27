快訊

川普提名的大法官！七個孩子的媽 唯一不出自常春藤名校

北流中心首起意外 許景淳子跌落舞台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登山／14歲國三女 3年登完百岳

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
14歲王怡婷（左）石門山完百與叔叔王文正二度完百。圖／新北銀河足球俱樂部教練熊大偉提供
14歲王怡婷（左）石門山完百與叔叔王文正二度完百。圖／新北銀河足球俱樂部教練熊大偉提供

目前就讀國三的王怡婷，今年暑假在叔叔王文正的安排下，花了約45天的時間完登六條百岳縱走路線、登頂38座高山，周末在百岳入門石門山「完百」，山頂聚集許多曾經同行的山友為怡婷同慶及鼓勵。

「叔叔，台灣的山好漂亮冬季有雪，可以帶我去山上看雪？」王怡婷當年小六寒假的一句話，開啟了百岳之旅，叔叔王文正利用王怡婷的例假日及寒暑假安排行程，並邀約山友一同前行，過程中激發出怡婷的登山潛能，每一次的行程都讓怡婷有無限的成就感，也因此讓14歲的怡婷能在不到三年的時間完登百岳。

王文正說，印象最深刻是在南二段登頂南雙頭山後，天色漸暗，怡婷累了行動變得緩慢，在經過一處崩塌區時不甚踩空，在他眼前墜落，我也毫不考慮自然反應直接下去，在漆黑中不見姪女還好她被一棵玉山圓柏卡住身體。但也讓怡婷更加注意登山安全意識。

新北銀河足球俱樂部教練熊大偉說，在同行白姑及南一段的登山過程中，還是可以感覺到怡婷的學生稚氣，同學們放假吹冷氣到處玩的當下，選擇流汗接近大自然，克服重重倒木泥濘障礙登頂，在此年齡層這是非常不容易的。我在陪伴行程中怡婷有時候還是會小孩子氣，走累了慢了，但透過聊天鼓勵，心情轉好了，態度就變得不一樣，任何活動都是一樣的開心了，就不覺得累。所以很鼓勵家長帶著孩子一同參與山林教育。

山友邱大哥說，暑假期間有機會陪怡婷爬六順山，攀爬台灣的高山實屬不易，除了要要具備充分的體力、腿力，更重要的是保持高度的專注力跟無與倫比的意志力。過程中我觀察怡婷不論是腳力、意志力，都已然出色。更令人驚喜的是，她有著比一般孩子更細膩的觀察力，更謙遜的態度去面對大自然。帶孩子們親近爬山、學習野外生存，是人生中最美好的課程了。人生的旅途就像是爬山的過程般，充滿挑戰。

王怡婷說，最難忘的是干卓萬群峰，連續4天雨淋以及最討厭螞蝗路線，但每每在登頂的那一刻，先苦後甘，令人心動的喜悅，是無法言喻的，是自己努力來的，完百後還是繼續努力學業，未來還是會持續爬山「也非常謝謝一路上照顧我的叔叔阿姨們，沿路的鼓勵讓我安心，更謝謝叔叔的耐心陪伴。」

昔日與王怡婷一同登山的山友齊聚。圖／新北銀河足球俱樂部教練熊大偉提供
昔日與王怡婷一同登山的山友齊聚。圖／新北銀河足球俱樂部教練熊大偉提供

延伸閱讀

傳奇雪巴人「雪豹」病逝 10次無氧攀最高峰創世界紀錄

如何找山友一起爬山？登山控新手必看秘訣，陌生人也能輕鬆揪

海拔3100公尺施工讓業者卻步 369山莊爭取重建

準備人生下半場／天命之年目標 征服百岳

相關新聞

登山／14歲國三女 3年登完百岳

目前就讀國三的王怡婷，今年暑假在叔叔王文正的安排下，花了約45天的時間完登六條百岳縱走路線、登頂38座高山，周末在百岳入...

109年秋季體育聯合競賽新北市舉行 大會會長蔡家福推廣運動即健康觀念

由中華民國縣市體育聯合總會與新北市體育總會聯合主辦的「中華民國１０９年秋季體育活動聯合競賽」，於９月２７日在新北市進行為期一天的比賽，上午９時在新北市板橋體育館舉行開幕典禮，由大會會長蔡家福與新北市議

明年擺擂台 拳王巴喬擬對決格鬥巨星麥葛瑞格

菲律賓議員拳王巴喬的特助約森今天發表聲明說，巴喬明年將在拳擊場與愛爾蘭的綜合格鬥界巨星麥葛瑞格一較高下

全民運聖火以狼煙形式點燃 明起傳遞全國

今年全民運動會將於10月17日起至22日在花蓮登場，今晚舉行「全民運聖火引燃典禮」，由縣長徐榛蔚、體育署副署長林哲宏及原...

日月潭公開水域游泳錦標賽 卓承齊帶傷完成六連霸

在疫情當下，從2015年開始連續參賽六年日月潭公開水域游泳錦標賽的卓承齊，今日再度挑戰成功蟬聯讓自己完成六連霸。 這場南投縣政府與中華民國游泳協會共同舉辦第6屆日月潭公開水域游泳錦標賽，及第一屆

足球／突破氣候限制 基隆黃金幼腳超萌吸睛

響應體育署足球六年計畫，中華民國迷你足球協會連續第二年來到基隆，由於地狹人稠，基隆在推動許多運動項目上受到許多限制，尤其...

大鵬灣帆船生活節 千帆啟航宣揚奧運精神

2020中華奧會國際奧林匹克日系列活動－「大鵬灣帆船生活節」於今天在屏東大鵬灣濱灣碼頭登場，活動由交通部觀光局指導，大鵬...

優票獲研發創新最高榮耀鉑金獎 盼改變國人購票型態

具有減壓、防偽和百分之百精準行銷三大特色的第三代數位售票系統優票（OQR），在今年六月首度跨足體育圈為台灣木蘭足球聯賽進...

網球／詹詠然榮獲青商推廣大使 恭賀本屆十大傑出青年

國際青商會今天於高雄舉行年會和頒獎典禮，榮獲第一任青商推廣大使的詹詠然也南下與會，並親自恭喜本屆十大傑出青年12位獲選人...

中華奧會首辦運動經紀論壇 運動員親身參與獲益良多

我國運動員近年來表現亮眼，越發吸引關注與資源投入，不僅建立運動員個人品牌，更產生商業價值，進而帶動運動產業。今天由中華奧...

PGA／多明尼加錦標賽 潘政琮有驚無險晉級決賽

歷經首輪猛打5鳥，旅美高球好手潘政琮今天在多明尼加錦標賽次輪維持捕鳥功力，全場打下4鳥，僅吞2個柏忌，兩回合累計以低於標...

熱門新聞

NBA／詹姆斯38分大三元領軍 湖人挺進總冠軍賽

NBA／詹皇10度闖決賽 吉諾布里喊別把偉大視作理所當然

NBA／聯手5位不同主帥進總冠軍賽 詹姆斯史上第一人

NBA／不樂見籃網組三巨頭 卡特：恐影響球隊化學效應

NBA／詹姆斯驚天全能秀 比肩湖人傳奇球星渥錫

NBA／詹皇率3隊勇闖決賽 金塊主帥：說明了他的偉大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。