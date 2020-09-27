109年秋季體育聯合競賽新北市舉行 大會會長蔡家福推廣運動即健康觀念

由中華民國縣市體育聯合總會與新北市體育總會聯合主辦的「中華民國１０９年秋季體育活動聯合競賽」，於９月２７日在新北市進行為期一天的比賽，上午９時在新北市板橋體育館舉行開幕典禮，由大會會長蔡家福與新北市議長暨體育總會會長蔣根煌主持，新北市副市長陳純敬代表侯友宜市長出席、體育署全民組組長呂忠仁蒞臨指導。

中華民國１０９年秋季體育活動聯合競賽一共進行包括太極拳表演賽、躲避球錦標賽、土風舞錦標賽、慢速壘球邀請賽、成人水上趣味競賽、飛盤傳接賽、排舞錦標賽、槌球錦標賽、木球邀請賽等９個項目，分別在板橋、土城、新莊、八里、樹林等場地進行，參賽人數多達２６００人，是一項規模盛大的全民體育活動，特別今年新增飛盤傳接、成人水上趣味競賽、躲避球三個項目，別開生面。

開幕儀式由新北市文德國小舞龍表演揭開序幕，大會會長蔡家福在開幕致辭時表示，台灣人平均壽命達８０歲以上，藉由運動才可以健康久久，如今國人對運動保持健康的重視，透過年度秋季體育活動聯合競賽活動，擴大全民體育的參與，讓國人多多從事運動，達成健身的目的。蔡家福並感謝新北市政府及體育署大力支持全民運動的美意。

新北市蔣根煌議長也代表新北市體育總會致辭，感謝各界的參與，並鼓勵選手有佳績表現。

新北市副市長陳純敬則代表侯友宜市長致辭，感謝全台各地選手的參與，藉由這項全民運動嘉年華活動，培養運動團隊精神，另外明年全國運動會在新北市舉行，副市長也相約明年新北市見。

體育署全民組組長呂忠仁代表教育部長潘文忠及體育署長張少熙致辭表示，「活到老、動到老、建康沒煩惱」，體育署也將與中華民國縣市體育聯合總會規劃更多元的全民運動活動，讓更多人參與。

新北市副市長陳純敬（中）、蔣根煌議長（左四）、大會會長蔡家福（左三）與體育署全民組組長呂忠仁（左二）與選手合影。 中華民國縣市體育會聯合總會提供

新北市文德國小序幕表演。 中華民國縣市體育會聯合總會提供

新北市副市長陳純敬（右四）、蔣根煌議長（左四）、大會會長蔡家福（左三）出席開幕儀式。 中華民國縣市體育會聯合總會提供

選手宣誓儀式。 中華民國縣市體育會聯合總會提供