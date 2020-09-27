法網／球王不貳過 小約：美網錯誤不會再發生

法網台灣時間今天下午5點正式開戰，在男單領銜的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）強調，他不會讓美網發生的誤擊線審事件再發生，「我不會犯相同錯誤兩次。」

小約美網第四輪因誤擊線審遭判失格，讓他2020年球季的全勝紀錄破功，挑戰個人第18座大滿貫夢碎，不過他轉戰羅馬名人賽就高捧金盃，紅土賽季有好的起步。

來到巴黎，小約表示自己擊球時絕對會更小心，「紐約事件發生後，有些東西仍然留在我心裡，而且會留很長一段時間，當然，我會確保不再犯相同錯誤。」

羅馬名人賽金盃是小約今年第5座冠軍，除將名人賽金盃數累積到36座、超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、獨居史上第一，小約球王累積周數在法網前也累積到287周，超越美國傳奇山普拉斯（Pete Sampras），目前僅落後領先者「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的310周。

法網前締造兩紀錄，小約笑說：「這非常酷，我真的想成為球員的最好範本，身為一個在場上的人，然後贏下比賽，就是這樣。」他再次強調，美網失格事件不會對自己有太大影響，羅馬奪冠就是最佳證明。

小約首輪將碰瑞典世界排名80的伊梅爾（Mikael Ymer），球王第一戰沒安排在法網首日賽程，主球場壓軸戰是瑞士前冠軍瓦文卡（Stan Wawrinka）出戰「英國希望」墨瑞（Andy Murray）。