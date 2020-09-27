明年擺擂台 拳王巴喬擬對決格鬥巨星麥葛瑞格

中央社 / 馬尼拉26日綜合外電報導

菲律賓議員拳王巴喬的特助約森今天發表聲明說，巴喬明年將在拳擊場與愛爾蘭的綜合格鬥界巨星麥葛瑞格一較高下。

約森（Jayke Joson）表示：「為了所有罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的菲律賓同胞，巴喬參議員（Manny Pacquiao）明年將迎戰麥葛瑞格（Conor McGregor）。」他並說雙方正在協商。

約森說，待疫情趨緩後，兩人可能在中東對決，巴喬將捐出他部分獎金給染疫的菲律賓同胞。

32歲的麥葛瑞格稍早在推特（Twitter）發文說，他「接下來將在中東挑戰巴喬」。

41歲的巴喬去年在賭城拉斯維加斯（Las Vegas）撂倒塞曼（Keith Thurman），奪得世界拳擊協會（WBA）的次中量級拳王以來，至今未再出賽。

當巴喬輝煌的拳擊生涯即將畫下句點之際，兩人對決將為巴喬帶來豐厚收入。麥葛瑞格2017年也曾與次中量級拳王梅偉瑟（Floyd Mayweather）交手。

麥葛瑞格在推特發文說：「能對決當代兩位最偉大的拳擊手，真是無上光榮。」

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