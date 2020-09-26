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全民運聖火以狼煙形式點燃 明起傳遞全國

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（右）、體育署副署長林哲宏（左）高舉聖火，宣示傳遞聖火活動開始。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（右）、體育署副署長林哲宏（左）高舉聖火，宣示傳遞聖火活動開始。記者王思慧／攝影

今年全民運動會將於10月17日起至22日在花蓮登場，今晚舉行「全民運聖火引燃典禮」，由縣長徐榛蔚、體育署副署長林哲宏及原住民耆老黃新喜等人，以原住民狼煙的方式，共同引燃聖火，10月4日起以逆時針方向進行全台聖火傳遞。

徐榛蔚表示，今年全民運舉辦28個競賽項目，賽事期間預計將吸引逾1萬5千人蒞臨花蓮。縣府做好各項籌備工作，讓喜愛運動的全國各地朋友享受在花蓮比賽的過程。

縣府指出，花蓮縣是原住民人口分布最多的城市，原住民部落會以狼煙宣布訊息和約定時間，狼煙做為報信、串聯，也是行動前的聚集與積累，火堆象徵生命活力，因此今年全民運就以原住民的狼煙傳統，作為引燃聖火的媒介，揭開各項賽事序幕。

聖火引燃後，路跑傳遞比照「奧林匹克」火炬傳遞方式，即1人執主火，副火6人遞跑，並邀請各鄉鎮公所組成「首長聖火隊」及「中小學聖火隊」接力。

今年全民運動會以「精彩全民運、幸福花蓮城」做為賽事標語，共6天的比賽，項目包括第一類十三項：健力、拔河、輕艇水球、合球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、運動舞蹈、原野射箭、柔術、沙灘手球。

第二類十五項：傳統體育（民俗體育、太極拳、元極舞、龍獅運動、摔角、國術）、創意球類運動（躲避球、慢速壘球、木球、槌球、巧固球）、劍道、沙灘角力、龍舟以及健美。

花蓮縣長徐榛蔚（中）、體育署副署長林哲宏（右）及原住民耆老黃新喜（左），以原住民狼煙的方式點燃聖火。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（中）、體育署副署長林哲宏（右）及原住民耆老黃新喜（左），以原住民狼煙的方式點燃聖火。記者王思慧／攝影

聖火 滑輪溜冰

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