全民運聖火以狼煙形式點燃 明起傳遞全國

今年全民運動會將於10月17日起至22日在花蓮登場，今晚舉行「全民運聖火引燃典禮」，由縣長徐榛蔚、體育署副署長林哲宏及原住民耆老黃新喜等人，以原住民狼煙的方式，共同引燃聖火，10月4日起以逆時針方向進行全台聖火傳遞。

徐榛蔚表示，今年全民運舉辦28個競賽項目，賽事期間預計將吸引逾1萬5千人蒞臨花蓮。縣府做好各項籌備工作，讓喜愛運動的全國各地朋友享受在花蓮比賽的過程。

縣府指出，花蓮縣是原住民人口分布最多的城市，原住民部落會以狼煙宣布訊息和約定時間，狼煙做為報信、串聯，也是行動前的聚集與積累，火堆象徵生命活力，因此今年全民運就以原住民的狼煙傳統，作為引燃聖火的媒介，揭開各項賽事序幕。

聖火引燃後，路跑傳遞比照「奧林匹克」火炬傳遞方式，即1人執主火，副火6人遞跑，並邀請各鄉鎮公所組成「首長聖火隊」及「中小學聖火隊」接力。

今年全民運動會以「精彩全民運、幸福花蓮城」做為賽事標語，共6天的比賽，項目包括第一類十三項：健力、拔河、輕艇水球、合球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、運動舞蹈、原野射箭、柔術、沙灘手球。