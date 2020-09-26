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日月潭公開水域游泳錦標賽 卓承齊帶傷完成六連霸

聯合新聞網 / 記者王樹衡/即時報導
卓承齊（左）帶傷完成六連霸。 中華泳協提供
卓承齊（左）帶傷完成六連霸。 中華泳協提供

疫情當下，從2015年開始連續參賽六年日月潭公開水域游泳錦標賽的卓承齊，今日再度挑戰成功蟬聯讓自己完成六連霸。

這場南投縣政府與中華民國游泳協會共同舉辦第6屆日月潭公開水域游泳錦標賽，及第一屆日月潭SUP立式槳板賽今天熱鬧登場，超過1500名選手，分三梯次出發下水競速，其中攸關中華泳協選拔國手參加國際馬拉松游泳賽資格的菁英競賽男子組，由卓承齊，以比去年還快2秒的28分18秒完成六連霸，女子組冠軍則由王怡臻，以31分54秒勝出。

卓承齊發前一日在家被門夾到腳的大拇指，來到日月潭後整個腳趾都腫起來，只好趕快視訊聯絡治療師協助指導如何貼紮消腫。

今日一早起床腳趾終於稍微能活動，一樣跟著隊友熱身準備下水完成比賽，與弟弟及隊友合力完成包辦前四名。

中華民國游泳協會理事長曾正宗也指出，去年FINA國際公開水域馬拉松錦標賽日月潭站的成功舉辦，讓台灣首度成為舉辦標準嚴格的FINA大賽的主辦國，而且日月潭水質及氣候絕佳更深受各國選手教練肯定，雖受疫情影響FINA日月潭站第二屆盛會將延到明年再辦，卻是國內長泳好手在國際展露頭角的好機會，而選拔FINA參賽國手也正是這次日月潭公開水域錦標賽最重要的目的。

日月潭 疫情 馬拉松 中華民國 菁英

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