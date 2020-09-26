足球／突破氣候限制 基隆黃金幼腳超萌吸睛

響應體育署足球六年計畫，中華民國迷你足球協會連續第二年來到基隆，由於地狹人稠，基隆在推動許多運動項目上受到許多限制，尤其是多雨陰溼的氣候，市長林右昌突破氣候限制，在去年首次舉辦的迷你足球賽受到廣大家長的熱烈迴響後，今年利用公幼及準公幼的比例高居全國之冠的優勢再納入適合的私立幼兒園全力推動支持幼兒足球。

林右昌表示，去年有26隊參賽，今年增加到34隊，相當於三百多位小朋友的參賽，可見這項運動在基隆地區有越來越多的小朋友相當喜愛、接受度也越來越高。而且他發現家長比參賽小選手還緊張且投入，場邊的加油吶喊聲不絕於耳，於是商請市府教育處邀請各幼兒學校參與。

林右昌在開幕當天大方贈送參賽學校比賽用球數顆，同時也承諾將推廣國小學童足球課程，讓各階段學習足球的幼兒能順利銜接不至於斷層。

儘管場內小小球員熱力開踢，場邊家長的加油聲也不曾間斷，信義非營利幼稚園園長蔡惠玲的吶喊卻比別人更大聲，小球員進球時她總是率先振臂歡呼。

蔡惠玲表示，她從去年市政府推廣幼兒足球後就愛上這項運動，小朋友看到氣墊式的球場也感到新鮮好奇，她去年帶隊參賽後發現小朋友的體力及協調性明顯變好，尤其有助於情緒上帶來高度的穩定性，在學習上更容易專心。