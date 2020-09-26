大鵬灣帆船生活節 千帆啟航宣揚奧運精神

2020中華奧會國際奧林匹克日系列活動－「大鵬灣帆船生活節」於今天在屏東大鵬灣濱灣碼頭登場，活動由交通部觀光局指導，大鵬灣國家風景區管理處及屏東縣政府主辦，並由中華奧會協辦。

今天開幕典禮中在千帆啟航鳴笛後活動展開序幕，內容除有各項帆船運動及水域活動體驗外，並結合了由中華民國帆船協會辦理之「風帆橫渡小琉球」及「大鵬灣盃風帆」等兩項全國錦標賽，讓運動賽事不僅搭配觀光活動，並導入奧林匹克日所要宣揚的奧林匹克精神。

由帆船協會辦理的「風帆橫渡小琉球錦標賽」共有85艘船、106位選手報名；「全國帆船錦標賽」共有246艘船、261位選手報名，場面十分壯觀，陳雙全理事長亦親臨現場為選手加油。

中華奧會吳國譽副秘書長表示，在台灣疫情邁入相對較穩定的階段，中華奧會持續響應國際奧會的號召，舉辦一系列的奧林匹克日活動，期能持續鼓舞運動員士氣，也呼籲國人保持健康。繼先前與時尚界合作的東京奧運代表團服設計及發表之後，本次也是首度與觀光產業合作，讓奧林匹克的精神能隨著千帆啟航，也傳達國際奧會的鼓勵，共同面對挑戰與變化。