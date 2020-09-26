網球／詹詠然榮獲青商推廣大使 恭賀本屆十大傑出青年

國際青商會今天於高雄舉行年會和頒獎典禮，榮獲第一任青商推廣大使的詹詠然也南下與會，並親自恭喜本屆十大傑出青年12位獲選人，認為他們在因疫情黯淡的2020年成為一道暖陽。

詹詠然曾於2010年獲選第48屆十大傑出青年教育體育類的獎項，當年她以年僅21歲的年紀即獲得青商會的肯定，在今天出席活動時她表示，非常榮幸能在當選十傑十年後，來到國際青商會年會，擔任第一任青商推廣大使，特別感謝國際青商總會的肯定。

身為十傑成員的詹詠然也恭喜本屆12位十傑當選人，她說：「每一位都是各界最具代表性且傑出的指標。在這因疫情而黯淡的2020，你們是一道暖陽，為社會注入無限的可能。」

詹詠然今天也在頒獎典禮中勉勵所有人：「我始終相信，永不放棄的價值，不在於最後的成功與否，而是在努力堅持的過程當中，影響了多少的生命。讓我們一同努力，往我們各自的使命前進，並持續傳遞正面的影響。」