快訊

人事總處宣布 110年度軍公教員工待遇不予調整

被笑看錯？ 賴士葆爆蘇貞昌有52.8億「公務私房錢」

法網／大會堅持開放球迷 前白俄羅斯球后好焦慮

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

法國網球公開賽會內賽將在明天點燃戰火，在法國網球協會的堅持下，這次賽事仍將最低限度的開放每場1000名觀眾進場，讓前白俄羅斯球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）坦言感到相當焦慮。

在今年新冠肺炎疫情爆發後，溫網和美網先後決定取消辦理和不開放觀眾進場，僅有延至九月底的法網堅持開放觀眾進場的立場，不過在法國當地疫情然未見趨緩的情況下，每場開放進場觀眾人數也從一開始的11500人減至5000人，前天更一口氣下修到1000人，說明了法國政府和主辦方對於開放觀眾進場一事仍抱持猶疑態度。

而今天前白俄羅斯球后雅莎蘭卡更直言，雖然能在觀眾面前獻技是每個球員都期待的事情，但在疫情當下以及以健康安全為前提下，法網開放觀眾進場的決定仍是讓她感到相當焦慮，「能在觀眾面前打球我當然很願意，但現在所有球員的想法都是一樣的，那就是我們很擔心健康安全的狀況。」

雖然大會至今仍未宣布，這1000名開放進場的觀眾是會被限制在主場地觀戰，抑或是可以自行選擇在其他場地觀戰，唯一確定的只有觀眾將被要求戴上口罩，但這樣的防疫政策並無法讓雅莎蘭卡感到放心，「如果只有一個球場允許觀眾進場，這對球員來說可能會有點奇怪，我實在不懂為什麼我們要一直被迫做新的嘗試，在之前舉辦的大滿貫賽事美網中，禁止觀眾進場看起來讓一切順利舉行，但我們現在又必須無緣無故接受新的規則。」

不過也有球員站在支持開放觀眾進場的立場，法國地主球員「跳跳虎」孟非斯（Gael Monfils）就說：「開放觀眾進場的人數跟我期待的是完全相反的。」

美網 羅斯

延伸閱讀

法網／幸運輸家莊吉生遞補會內賽 再碰美網對手柯里亞

法網／法國疫情惡化 再下修單日限1000人觀賽

法網／改用威爾森球速變慢 汀恩：對我和納達爾不利

開第一槍！白俄羅斯總統偷偷宣誓就職 德國不承認

相關新聞

法網／大會堅持開放球迷 前白俄羅斯球后好焦慮

法國網球公開賽會內賽將在明天點燃戰火，在法國網球協會的堅持下，這次賽事仍將最低限度的開放每場1000名觀眾進場，讓前白俄...

中華奧會首辦運動經紀論壇 運動員親身參與獲益良多

我國運動員近年來表現亮眼，越發吸引關注與資源投入，不僅建立運動員個人品牌，更產生商業價值，進而帶動運動產業。今天由中華奧...

PGA／多明尼加錦標賽 潘政琮有驚無險晉級決賽

歷經首輪猛打5鳥，旅美高球好手潘政琮今天在多明尼加錦標賽次輪維持捕鳥功力，全場打下4鳥，僅吞2個柏忌，兩回合累計以低於標...

奧運精簡計劃各國代表團人數刪減 選手村升旗也取消

受到疫情影響，延至明年的東京奧運不僅規模將縮小，且為了節省經費，組委會決定賽事外的不必要的活動及服務項目將盡量取消，其中原本在選手村舉行各國代表團升旗的儀式將取消。 國際奧委會的協調委員會今日與

PGA／多明尼加錦標賽首輪 潘政琮拉尾盤繳71桿

台灣旅美高球好手潘政琮今天PGA美國職業高爾夫巡迴賽的多明尼加錦標賽首輪，靠著後9洞急拉尾盤，最後繳出低於標準1桿的71...

F1／舒馬克狀態成謎 神經外科權威猜測已成植物人

據英國每日鏡報報導，「F1車神」舒馬克（Michael Schumacher）自2013年滑雪意外以來，外界鮮少知道恢復狀況。有神經外科醫師猜測舒馬克很可能處於植物人的狀態。 瑞士蘇黎世神經外科

籃球／匯盛國際男子組四連霸  台元、文化明爭后冠

109年全國社會組錦標賽男子組單循環決賽今晚由匯盛國際與Homies兩強正面對決，匯盛在上半場即全力搶分握有20分以上優...

體育結合觀光 體育署跨界打造台灣品牌國際賽

體育署首度跨域結合體育賽事籌辦與地方觀光資源，10月6日至7日將在淡水將捷金鬱金香酒店辦理「夯運動in Taiwan交流...

熱門新聞

NBA／第三節大爆發 塞爾蒂克G5逆轉熱火扳成2:3

NBA／金塊再陷1:3絕境 系列賽將成紀錄大戰

百場出賽／江坤宇打了百場 丘總毫無負評

NBA／後悔已來不及 艾佛森：該跟布萊恩打好關係

NBA／球員至今不懂怎麼輸金塊 快艇舊將籲改隊名轉運

MLB／9守位制霸僅37人 林子偉差最後一步

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。