法網／大會堅持開放球迷 前白俄羅斯球后好焦慮

法國網球公開賽會內賽將在明天點燃戰火，在法國網球協會的堅持下，這次賽事仍將最低限度的開放每場1000名觀眾進場，讓前白俄羅斯球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）坦言感到相當焦慮。

在今年新冠肺炎疫情爆發後，溫網和美網先後決定取消辦理和不開放觀眾進場，僅有延至九月底的法網堅持開放觀眾進場的立場，不過在法國當地疫情然未見趨緩的情況下，每場開放進場觀眾人數也從一開始的11500人減至5000人，前天更一口氣下修到1000人，說明了法國政府和主辦方對於開放觀眾進場一事仍抱持猶疑態度。

而今天前白俄羅斯球后雅莎蘭卡更直言，雖然能在觀眾面前獻技是每個球員都期待的事情，但在疫情當下以及以健康安全為前提下，法網開放觀眾進場的決定仍是讓她感到相當焦慮，「能在觀眾面前打球我當然很願意，但現在所有球員的想法都是一樣的，那就是我們很擔心健康安全的狀況。」

雖然大會至今仍未宣布，這1000名開放進場的觀眾是會被限制在主場地觀戰，抑或是可以自行選擇在其他場地觀戰，唯一確定的只有觀眾將被要求戴上口罩，但這樣的防疫政策並無法讓雅莎蘭卡感到放心，「如果只有一個球場允許觀眾進場，這對球員來說可能會有點奇怪，我實在不懂為什麼我們要一直被迫做新的嘗試，在之前舉辦的大滿貫賽事美網中，禁止觀眾進場看起來讓一切順利舉行，但我們現在又必須無緣無故接受新的規則。」

不過也有球員站在支持開放觀眾進場的立場，法國地主球員「跳跳虎」孟非斯（Gael Monfils）就說：「開放觀眾進場的人數跟我期待的是完全相反的。」