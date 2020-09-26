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中華奧會首辦運動經紀論壇 運動員親身參與獲益良多

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華奧會於國訓中心舉辦運動經紀論壇。圖／中華奧會提供
中華奧會於國訓中心舉辦運動經紀論壇。圖／中華奧會提供

我國運動員近年來表現亮眼，越發吸引關注與資源投入，不僅建立運動員個人品牌，更產生商業價值，進而帶動運動產業。今天由中華奧林匹克委員會、國家運動訓練中心共同主辦的運動經紀論壇，請來中華民國律師公會全國聯合會監事林振煌、展逸國際董事長張憲銘、傳動行銷知識長鄭清煌現場分享，內容含括運動經紀及合約法務等實用內容，和現場教練及運動員互動，反應熱烈。

以運動員為奧林匹克活動的中心元素，中華奧會不只專注於國際體育事務推動，更關心運動員生涯發展，近期公告的「優秀運動員轉任教練」計畫，便是主席林鴻道大力促成的計畫之一，以運動員優先為方向，更希望能多面向打造良好的運動產業環境。而運動員成績與商業價值息息相關，但如何在此中間取得良好平衡，運動經紀便是產業的重要一環。

今天於國訓中心進行的運動經紀論壇，便是期待透過業界的分享，以經驗案例帶出討論，在與談人的對談中，與教練、運動員們面對面互動，進而了解運動員最需要的資源與幫助。中華奧會顧問孫立群提到，中華奧會站在支持運動員的第一線，由主席林鴻道一手推動的體育運動促進發展基金會，也正積極開展運動經紀相關業務，就是為了要成為運動員們最強力的後盾。

而前籃球國手，展逸國際董事長張憲銘，便分享他在運動經紀產業中的心路歷程，除了王建民、陳金鋒林書豪等職業運動員案例，也提到不只是商業合作，運動經紀更是全方位的包裝，包含運動員的訓練、體能師、場地等資源聯繫尋覓；運動員出身的他，也提醒運動員在尋求運動經紀公司前，應先定位自己的心態，並將重心放在運動專長的核心本質上。

曾任民生報體育組召集人，傳動數位整合行銷公司知識長鄭清煌先就過往媒體從業、文創產業角度切入，提及運動IP（智慧財產權）概念，也提及運動員的英雄形象，除了應該被妥善包裝、行銷，更不能忘記與社會、生活做出連結，帶出運動即生活、生活即運動的概念。

在合約簽訂上，由於運動員較少接觸，往往在談判過程中，不知不覺讓自己的權益被輕易帶過。我國第一本運動法學著作人律師林振煌，也提及運動員在簽約前，可以先從利潤分成是否對等、合約年限、是否有違約金等最基礎的條件了解是否合理，但建議還是先與專業律師諮詢，以維護自身權益。

今天與會的羽球雙打運動員楊博涵、盧敬堯也提到，期待能有運動經紀的專業一起，不只是輔助運動員專心在專項運動上，也能創造出個人品牌與價值。中華奧會持續致力於推動國內運動產業發展，也將再陸續推出相關論壇活動。

羽球 林書豪 陳金鋒

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