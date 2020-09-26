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PGA／多明尼加錦標賽 潘政琮有驚無險晉級決賽

中央社 / 台北26日電
潘政琮。 法新社
潘政琮。 法新社

歷經首輪猛打5鳥，旅美高球好手潘政琮今天在多明尼加錦標賽次輪維持捕鳥功力，全場打下4鳥，僅吞2個柏忌，兩回合累計以低於標準3桿的141桿、並列第54名，低空晉級決賽。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）本週移師加勒比海畔的科拉萊斯蓬塔卡納度假村舉行多明尼加錦標賽（Corales Puntacana Resort & Club Championship），第2回合打完，大會將晉級線設定在低於標準3桿，總計144名參賽選手，共74人成功晉級。

美國選手史瓦福特（Hudson Swafford）打下7鳥，吞下2個柏忌，單回合飆出低於標準5桿的67桿，兩回合累計以低於標準12桿的132桿，以2桿之差獨居領先。

潘政琮在首輪「賺得多、花得多」，雖打下5鳥，也吞下4個柏忌，僅以低於標準1桿的71桿作收。

第2回合潘政琮狀況如同首日翻版，同樣靠強拉尾盤才繳出紅字成績卡；從後9洞出發的潘政琮，下場就在第10洞吞柏忌，轉場前僅打下1鳥，卻苦吞2柏忌。

所幸潘政琮接下來暖機完成，沒再領到柏忌，反而猛打3鳥，也讓他以低於標準2桿的70桿繳卡，順利挺進明、後天決賽。

潘政琮 高爾夫

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