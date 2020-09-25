法網／幸運輸家莊吉生遞補會內賽 再碰美網對手柯里亞

我國網球一哥莊吉生雖然在昨天的法網男單會外賽最終輪不敵澳洲選手威科奇（Aleksandar Vukic），不過在今天晚間法網也公告本屆賽事三個幸運輸家（Lucky Loser）其中就包括了莊吉生，這也將是他生涯首度挺進法網男單會內賽。

世界排名125名的莊吉生，今年法網會外賽一路挺進第三輪也是最終輪，改寫了個人在此賽事的最佳成績，不過在昨天的會內賽門票之爭中，以3：6、6：3、3：6不敵威科奇，只能期待透過幸運輸家的方式來取得會內賽門票。

為了避免會內賽開打前有選手臨時退賽，只要是會外賽打進最後一輪輸球的選手，就有機會透過幸運輸家的方式來取得會內賽門票，而莊吉生曾在2018年靠著幸運輸家機制挺進溫網男單會內賽，也是他生涯首度躋身大滿貫會內賽。

在這次法網再度幸運晉級後，莊吉生也將於男單首輪遭遇世界排名第98名的阿根廷好手柯里亞（Federico Coria），這同時也是柯里亞生涯首度參與法網會內賽，雙方在今年美網首輪就曾碰頭，當時莊吉生在前兩盤接連取勝後，後兩盤遭到柯里亞扳平，不過決勝盤莊吉生在0：2落後的情況下因傷退賽。