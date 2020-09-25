法網／籤表出爐 約克維奇、納達爾男單奪冠優勢依舊

今年最後一場網球大滿貫賽事法網在今天凌晨公布籤表，儘管受到新冠肺炎疫情與球員個人傷勢影響包括費德勒（Roger Federer）、大坂直美、澳洲球后巴蒂（Ashleigh Barty）都缺席，但紅土之王納達爾（Rafael Nadal）、世界球王約科維奇（Novak Djokovic）、傳奇女將小威廉絲（Serena Williams）和女單頭號種子哈蕾普（Simona Halep）都在籤表出爐後，被看好將一路過關斬將。

過去15年來已經拿下過12座法網男單冠軍的納達爾，將在首輪迎戰白俄羅斯選手格拉西莫夫（Egor Gerasimov），這將是雙方生涯首度碰頭，納達爾也被看好將輕鬆過關，如今年法網他能完成四連霸，他也將追平費德勒，以生涯拿下20座大滿貫冠軍並列史上第一。

至於美網因為誤擊線審事件被判失格的約克維奇，日前剛在羅馬名人賽拿下個人生涯第36座名人賽冠軍，獨居史上第一名，加上這次法網籤運相當不錯，這也讓他被看好有機會在巴黎搶下個人生涯第18座大滿貫冠軍，他首輪對手將是瑞典選手伊梅爾（Mikael Ymer）。

而在法網開打前一天將滿39歲的小威，在美網四強賽止步後，也將挑戰個人生涯第四座法網冠軍，她的最大敵手將是2018年冠軍、羅馬尼亞前球后哈蕾普，在今年巴蒂因為擔心疫情而退賽後，哈蕾普也成為女單第一種子。

至於我國一姊謝淑薇將是生涯第10度在法網女單會內賽登場，她首輪將迎戰從會外賽晉級的對手，如順利晉級有機會在第二輪對上年僅21歲的第15種子捷克新星萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。