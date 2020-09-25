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奧運精簡計劃各國代表團人數刪減 選手村升旗也取消

聯合新聞網 / 綜合報導
東京奧運組委會計劃精簡明年奧運活動。 新華社
東京奧運組委會計劃精簡明年奧運活動。 新華社

受到疫情影響，延至明年的東京奧運不僅規模將縮小，且為了節省經費，組委會決定賽事外的不必要的活動及服務項目將盡量取消，其中原本在選手村舉行各國代表團升旗的儀式將取消。

國際奧委會的協調委員會今日與東京奧運組織委員會進行第二天有關奧運簡化的會議，估計將刪減多達52個活動及服務項目，其中不只取消歡迎國際奧委的儀式，就連各國代表團的升旗儀式也因節省開支決定取消。

另外，參加奧運各國代表團的非選手人數也將減少10%至15%，與會來賓人數也會減少邀請20%，藉此降低人員食、衣、住、行方面的預算。

東奧組織委員會更提出減少場館照明設施數量，以及降低場地裝飾約三成至四成，甚至就連選手村的清潔服務也遭到取消。

東京奧運 選手村

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