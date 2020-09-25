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PGA／多明尼加錦標賽首輪 潘政琮拉尾盤繳71桿

中央社 / 台北25日電
潘政琮。 法新社
潘政琮。 法新社

台灣旅美高球好手潘政琮今天PGA美國職業高爾夫巡迴賽的多明尼加錦標賽首輪，靠著後9洞急拉尾盤，最後繳出低於標準1桿的71桿，暫時並列78名。

總獎金400萬美元（約新台幣1億1790萬）的多明尼加錦標賽，今天在加勒比海畔的科拉萊斯蓬塔卡納度假村開打。

美國選手麥康伯（Tyler McCumber）今天全場打下6鳥、1鷹，從後9洞開球出發的他，直到收尾前的第8洞才吞下全場唯一的柏忌，也錯失單獨領先機會，以低於標準7桿的65桿和另外3名球員並列領先。

至於潘政琮今天從第1洞開球出發，無奈前9洞似乎有些慢熱，他打完前6洞，就吞下3個柏忌，僅在第4洞打下1鳥。

即便開局狀態不盡理想，所幸似乎並未影響到潘政琮心情，因為他在第9洞打下小鳥後，接著開始在後9洞大展身手。

前9洞以高於標準1桿的成績暫收，潘政琮在後9的第11洞又領到柏忌，不過接下來他立即抓鳥止血，總計後9洞他共打下3鳥，僅有1個柏忌，單回合累計5鳥、4柏忌，以低於標準1桿的71桿做收。

潘政琮 高爾夫

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