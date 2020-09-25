法網／莊吉生激戰3盤吞敗 無緣法網會內賽

台灣網球好手莊吉生今天在法國網球公開賽會外賽最終輪鏖戰3盤，最終以3比6、6比3、3比6不敵澳洲選手胡基克，第4度挑戰法網，仍無緣挺進會內賽。

法國網球公開賽9月27日起將於巴黎羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）開打，提前一週登場的會外賽進入尾聲，世界排名第125名的莊吉生這次在會外賽一連扳倒日本選手綿貫陽介（Yosuke Watanuki）、世界排名曾高居第5的西班牙老將羅貝多（Tommy Robredo），以一盤未失之姿闖進最終輪，改寫個人在法網成績。

莊吉生會外賽最終輪對手為世界排名第192名的澳洲選手胡基克（Aleksandar Vukic），而胡基克今年年初的澳洲網球公開賽會外賽最終輪止步，這次將力拚生涯首張大滿貫門票，莊吉生則力爭首度叩關法網會內賽機會。

莊吉生儘管今天開賽首局率先成功破發，但未能守住領先優勢，盤中兩度發球局失守，首盤以3比6棄守。

莊吉生次盤第3局被對手逼出3個破發點，所幸皆一一化解，雙方一路鏖戰至第6局，莊吉生攻破對手發球局，以4比2領先，但又遭對手回破，莊吉生第8局再還以顏色，次盤以6比3扳回一城。

胡基克決勝盤先保發後，賽事一度因雨暫停，比賽恢復進行後，莊吉生第2局遭到破發，陷入0比2落後，加上盤末浪費2個破發點都未能拿下，最終以3比6吞敗，將會內賽門票拱手讓人。