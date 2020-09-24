法網／搶門票功虧一簣 莊吉生無緣男單會內賽

我國網球一哥莊吉生今天在法網男單會外賽最終輪碰上世界排名第190名的澳洲選手威科奇（Aleksandar Vukic），在首盤一度領先的情況下遭對手以3：6、6：3、3：6擊退，雖未能闖進法網會內賽，但仍創下個人在會外賽的最佳成績。

世界排名125名的莊吉生，在今年之前挑戰法網會外賽最佳成績是在2015年打進第二輪，不過在昨天第二輪擊敗西班牙老將羅布雷多（Tommy Robredo）後，不僅改寫個人最佳成績，距離生涯首張法網會內賽門票也僅差一勝。

而莊吉生今天的對手則是24歲的澳州選手威科奇，兩人生涯都還未曾有打進過法網會內賽的紀錄，首盤開局莊吉生就率先破發並取得2：0領先，不過接下來卻遭對手兩度破發連下五局，以3：6讓出首盤。

第二盤雙方在前五局皆保發後，莊吉生在第6、8局攻破對手發球局，以6：3扳平戰局，比賽進入決勝盤後一度因為當地雨勢而暫停約50分鐘，復賽後莊吉生則是陷入0：3落後，最終仍是以3：6敗下陣來，無緣搶下個人生涯首張法網會內賽門票。