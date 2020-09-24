聽新聞
test
0:00 / 0:00
法網／搶門票功虧一簣 莊吉生無緣男單會內賽
我國網球一哥莊吉生今天在法網男單會外賽最終輪碰上世界排名第190名的澳洲選手威科奇（Aleksandar Vukic），在首盤一度領先的情況下遭對手以3：6、6：3、3：6擊退，雖未能闖進法網會內賽，但仍創下個人在會外賽的最佳成績。
世界排名125名的莊吉生，在今年之前挑戰法網會外賽最佳成績是在2015年打進第二輪，不過在昨天第二輪擊敗西班牙老將羅布雷多（Tommy Robredo）後，不僅改寫個人最佳成績，距離生涯首張法網會內賽門票也僅差一勝。
而莊吉生今天的對手則是24歲的澳州選手威科奇，兩人生涯都還未曾有打進過法網會內賽的紀錄，首盤開局莊吉生就率先破發並取得2：0領先，不過接下來卻遭對手兩度破發連下五局，以3：6讓出首盤。
第二盤雙方在前五局皆保發後，莊吉生在第6、8局攻破對手發球局，以6：3扳平戰局，比賽進入決勝盤後一度因為當地雨勢而暫停約50分鐘，復賽後莊吉生則是陷入0：3落後，最終仍是以3：6敗下陣來，無緣搶下個人生涯首張法網會內賽門票。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言