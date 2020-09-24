籃球／匯盛國際男子組四連霸  台元、文化明爭后冠

109年全國社會組錦標賽男子組單循環決賽今晚由匯盛國際與Homies兩強正面對決，匯盛在上半場即全力搶分握有20分以上優勢，終場91：73輕鬆拿下第二勝，隨後榮昌茂86：78擊敗牛旋風，讓擁有對戰優勢的匯盛國際確定封王，完成社會組錦標賽四連霸；女子組台元靠第三節一波攻勢拉開差距，終場63：57擊退台電拿下預賽第一；文化大學70：54勝台師大搶下預賽第二，明天將與台元爭冠。

女子組文化大學今天面對無緣四強的台師大並未遭遇太多抵抗，在陳薇安20分、8籃板帶領下，全場一路領先順利抱回勝利，取得冠軍戰門票，文化全場抓下53個籃板球完全掌握制空權，黃鈴娟12分、4籃板、4抄截，徐玉蓮8分、15籃板。

另一場比賽台元利用第三節末一輪12：2攻勢打破與台電的平手僵局，第四節台電反撲無效，台元六戰全勝拿下預賽第一，彭曉彤12分、6籃板、4助攻最佳、林蝶10分、7籃板，台電以彭惠貞11分最高，明天將由台元與文化大學爭冠，台電與北市大爭季軍。

男子組本屆戰力堅強的匯盛國際今天面對戰績同為一勝的Homies，匯盛開局後一路保持小幅領先，第二節起連續的掌握籃板球後快攻加上穩定的命中率，領先分數迅速突破20分大關，下半場Homies多次試圖反撲均未能拉近失分，匯盛就以18分之差拿下這關鍵的第二勝。匯盛國際共有四位球員得分上雙，吳奉晟14分最高、李効輯13居次、黃煒哲12分、李冠霆11分。

今天男子組第二場比賽榮昌茂經歷延長賽辛苦地以86：78擊敗牛旋風，使得已拿下兩勝的匯盛國際提前登上本屆冠軍王座，即使明天比賽敗給牛旋風，也可依戰績相同享有與榮昌茂或Homies對戰優勢摘冠，匯盛國際創下自106年度起社會組錦標賽四連霸佳績。