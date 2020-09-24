體育結合觀光 體育署跨界打造台灣品牌國際賽

體育署首度跨域結合體育賽事籌辦與地方觀光資源，10月6日至7日將在淡水將捷金鬱金香酒店辦理「夯運動in Taiwan交流分享會」，體育署署長張少熙及中華奧會主席林鴻道均出席活動，邀集外貿協會、縣市政府、賽事主（承）辦單位、品牌賽事輔導團、運動創新業者等代表，以講座、工作坊及商圈導覽等活動，分享國內外品牌賽事行銷經驗，並期能導入運動觀光概念，共同探討持續形塑台灣品牌國際賽事的「行銷台灣」及「經濟效益」的核心價值。

「台灣精品」是台灣具創新價值產品的共同品牌，代表MIT驕傲，在透過外貿協會多元與整合行銷推廣下，「台灣精品」的標誌遍及全球，為借鏡「台灣精品」多年行銷經驗，以增進我國賽事舉辦質量，擦亮台灣國際賽的品牌，本次活動特邀外貿協會行銷專案處處長吳俊澤，分享如何藉由內部跨域整合及國際品牌行銷的經驗，讓「台灣精品」成功在國際間享有極高聲譽。

同時邀請獲選為台灣品牌國際賽的主（承）辦單位，如台北市體育局副局長蔡培林、新北市體育處副處長龔東昇及羽球協會理事長張國祚，分享自身的賽事特色及品牌。會議期間並邀請品牌輔導委員分享國際標竿案例，借鑑馬來西亞環蘭卡威自由車賽、日本那霸馬拉松、印尼羽球公開賽的成功經驗。亦以工作坊形式，讓與會人員分組互動及討論，融合各項豐富多元的實務案例，藉由彼此腦力激盪，研討強化賽事單位整合行銷能力及辦賽質量的創新發想。

活動安排更有別過往靜態研習及成果發表，藉由在淡水舉辦的機會，特於第2天下午安排「淡水區商圈文化觀光協會」理事長盧育佑及在地耆老，為全員進行商圈導覽，體驗在地旅遊。淡水老街商圈是經濟部中小企業處「振興商圈多元推廣計畫」的重點推廣輔導對象，利用體育人交流聚會的機會，跨域結合運動及經濟，體現國際賽亦應善用周邊節慶及地方元素，結合觀光行程，強化賽事與城市連結的重要性，也嚮應政府一體、共心合力振興商圈經濟的具體行動。

期透過本次活動，帶給大家不同的品牌思維及整合行銷概念，未來也將持續攜手合作各賽事單位、地方政府及專家學者，透過賽事「行銷台灣」，帶動周邊「經濟效益」，共同邁向形塑「台灣品牌國際賽事」目標。

另為持續結合國際運動創新風潮趨勢，體育署委請交大加速器中心透過本次活動，以視訊方式與全球運動創新推手HYPE運動創新基金會（HYPE Sports Innovation）簽署MOU，延續雙方第三年的合作關係，並辦理運動創新座談，邀請國內傑出運動創新企業代表，分享新形態運動創新趨勢及科技應用等相關資訊。