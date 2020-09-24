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運彩／英雄聯盟世界賽開打 禁用最多角色也能投注
電競「英雄聯盟」世界大賽25日將於上海開打，是電競迷不可錯過的重大賽事，台灣運彩今年6月起正式提供電競投注，先後開立中國大陸及南韓賽區的投注，受到不少電競迷關注，為期一個月的「英雄聯盟」世界大賽，台灣運彩比照世界盃足球賽規格，自入圍賽起全面提供單場投注，更提供16種冠軍及特別項目。
本屆賽事受到關注的隊伍包含來自大陸的滔博電競（TES）、京東電競（JDG）、蘇寧易購（SN）、LGD戰隊；南韓的DWG戰隊、巨龍X（DRX）、GEN.G戰隊以及台灣的麻吉電競，台灣運彩提供的「世界大賽冠軍」投注，以大陸的滔博電競賠率2.25最低，南韓的DWG戰隊3.00次之。
台灣運彩 還有多達16種特別項目玩法供消費者選擇，當中最有趣的2個投注項目分別為「英雄聯盟世界大賽-禁用次數最多的英雄」及「英雄聯盟世界大賽-選用次數最多的英雄」；值得一提的是電競英雄聯盟賽事與一般運動賽事規定有一點特別不同，一般運動在選手受傷或違例時才會不得上場，而英雄聯盟賽事則是可以指定對手的英雄禁止出賽，在超過140個的英雄聯盟角色中預測被對手禁用次數最多的英雄，也是台灣運彩首次出現的投注項目，目前預測入圍賽「禁用次數最多的英雄」賠率最低的是擁有爆頭技能的凱特琳，「選用次數最多的英雄」則是擁有距離攻擊的射手艾希。
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