足球／淚別巴塞隆納 蘇亞雷斯轉會馬競續留西甲

西班牙甲級足球聯賽勁旅馬德里競技今天宣布簽下巴塞隆納前鋒蘇亞雷斯，證實這名日前遭控於義大利公民考中作弊的烏拉圭籍球星將續留西甲，而非加入義甲豪門尤文圖斯。

法新社報導，蘇亞雷斯（Luis Suarez）是這個夏天得知自己不在「巴薩」巴塞隆納新任教頭柯曼（Ronald Koeman）規劃名單之中，今天結束最後一場練習後流著淚離開球場。巴薩表示，馬競同意支付600萬歐元（約新台幣2億元）轉會費。

蘇亞雷斯2014年自英超利物浦轉戰巴薩，戰績輝煌，包括2015年歐洲冠軍聯賽和4座西甲冠軍。

蘇亞雷斯是以隊史第3進球王身分離開巴薩，替球隊踢進的198球僅次於梅西（Lionel Messi）的634球和羅德里格斯（Cesar Rodriguez）的232球。

蘇亞雷斯是在無緣加入義甲豪門尤文圖斯，才從巴薩子弟兵轉為巴薩在西甲的對手。

尤文教頭皮爾洛（Andrea Pirlo）上週即表示，蘇亞雷斯在取得義大利護照上作業延誤，簽下他的機會不大。

而昨天，義國柏魯加（Perugia）檢方更表示他們懷疑蘇亞雷斯為求公民考過關，在考官護航下作弊。

據天空新聞網（Sky News）報導，檢方指控33歲的蘇亞雷斯事先就取得考試題目，且考官早已打好分數。

由於尤文隊中已無非歐盟球員名額，意味著蘇亞雷斯想加入球隊，非取得義大利公民身分不可。

蘇亞雷斯足球生涯爭議不斷，2014年在世界盃足球賽D組預賽最後一場比賽，因咬傷義大利的奇里尼（Giorgio Chiellini）而被禁賽，並多了「咬人蘇」的綽號。