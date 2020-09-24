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游泳／日本東奧選手爆婚外情 瀨戶大也認錯道歉

中央社 / 東京24日綜合外電報導
瀨戶大也。 美聯社
瀨戶大也。 美聯社

將代表日本參加東京奧運、被視為有機會奪得金牌的游泳選手瀨戶大也，已婚的他被媒體拍到與太太以外的女性進入旅館。他今天凌晨透過經紀公司承認婚外情並道歉。

日本產經新聞報導，瀨戶大也今年26歲，他聲明表示，輕率的行動傷害了家人，也對各位支持他的人、相關人士、贊助企業等造成不快與帶來麻煩；他已深刻反省自己的行為，希望跟家人好好談談往後的事。

瀨戶大也的太太是前跳水選手優佳（舊姓馬淵），她也表示，希望跟瀨戶大也好好談一談。

Daily Sports報導，瀨戶在2016年里約奧運游泳比賽中，獲得男子400公尺個人混合式銅牌，2017年與太太優佳結婚，育有兩女。瀨戶並獲日本奧林匹克委員會（JOC）選為代表運動員（symbol athlete）。

里約奧運

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