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東京奧運選手入境日本 將限制活動免隔離14天
日本政府昨天召開東京奧運與帕運的新冠肺炎對策調整會議，規劃未來外國選手入境日本，在特定條件下不必隔離14天，以便進行比賽與練習。
綜合日本各媒體報導，外國選手入境日本不必隔離的條件，包括須提出限制活動範圍的活動計畫書與切結書；登機前72小時內與抵達日本後在機場皆須接受核酸檢驗（PCR），且採檢結果皆為陰性。
若外國選手需要在日本國內移動，例如來往選手村與練習場、比賽場地時，原則上限制搭乘由大會組織委員會或接待城市準備的專用車輛；在不得已的情況下，才可搭乘飛機或新幹線等大眾運輸。
此外，若選手違反上述規定，也將擬定罰則。國際奧會（IOC）今天和明天將召開調整委員會，日本大會組織委員會將在會中說明，尋求IOC協助。
日本政府的防疫對策調整會議，未來將討論選手村管理、針對日本本國選手的防疫對策等。
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