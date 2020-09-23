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法網／莊吉生會外賽二連勝創最佳 距離會內賽差一步

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
莊吉生在法網會外賽次輪碰上西班牙老將羅布雷多，以6：4、6：3直落二勝出。美聯社資料照
莊吉生在法網會外賽次輪碰上西班牙老將羅布雷多，以6：4、6：3直落二勝出。美聯社資料照

我國男子網球一哥莊吉生今天在法網會外賽第二輪碰上西班牙老將羅布雷多（Tommy Robredo），在首盤首局就被對手搶先破發的情況下及時回穩，以6：4、6：3直落二勝出，不僅創個人在法網資格賽的最佳成績，距離生涯首張會內賽門票也僅差最後一勝。

世界男單排名第125名的莊吉生，在美網男單會內賽首輪止步後，本周轉戰法網會外賽在首場比賽碰上日本對手綿貫陽介，就以6：2、6：0直落二勝出，這也是他繼2015年後，再一次闖進法網會外賽第二輪。

今天面對過去世界排名曾衝上第五名的西班牙38歲老將羅布雷多，莊吉生在首盤首局就被對手搶先破發，不過他隨即重新調整節奏，在第4、6局回敬破發後，又在第10局連拿四分破發得手，以6：4先下一城。

第二盤雙方在二、三局互破發球局後，莊吉生在第五局一度被對手逼出四個破發點，不過他屢屢化險為夷，未讓羅布雷多在跨越雷池一步，第八局輪到莊吉生攻勢再起，在第四個破發點成功擊潰對手，加上第9局順利保發，以6：3拿下勝利，創下個人生涯在法網會外賽的最佳成績，只要再贏一勝就能挺進生涯首度的法網會內賽。

法網 莊吉生

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