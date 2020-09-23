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羽球／為健身鏡代言 戴資穎透露賽季可能就此結束

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
世界球后戴資穎（右3）為健身運動品牌新品代言，透露本賽季可能會就此結束。記者劉肇育／攝影
世界球后戴資穎（右3）為健身運動品牌新品代言，透露本賽季可能會就此結束。記者劉肇育／攝影

受到新冠肺炎疫情影響已有六個月未出國比賽的世界羽球球后戴資穎，在今天為健身運動品牌喬山健康科技新品發表會站台，不僅擔任該產品的代言人，還親自錄製健身課程要讓民眾在家也能打造健身房，不過她也透露本賽季可能會就此落幕，不再規劃參賽計畫。

由喬山健康科技推出的「JOHNSON@MIRROR」科技健身鏡，不僅提供單純的影片播放螢幕，並結合「動態感知」功能透過硬體與智能軟體，讓運動愛好者能精準的健身，還能夠邀約朋友一同線上運動，而這次喬山健康科技也邀請來戴資穎擔任代言人並錄製教練課程，包括了羽球米字步、肌力與瑜伽三種，讓世界球后親自盯著你運動。

對於受邀擔任新品代言人，戴資穎也透露家中已經安裝了一台科技健身鏡，讓過去周末都在家休息的她，找不到偷懶的理由，「我覺得它蠻不錯，如果比較晚時間下班，懶惰開車去健身房，我覺得是非常棒的選擇，回家之後可以在想上課時間上課，回到家整理好就可以上去選你想要的課程上課，更好分配你想要運動時間，不會在說我好忙不想運動。」

在今年三月份的全英公開賽後，戴資穎就與其他選手一樣受到新冠肺炎疫情影響未再出國參賽，在今天她也透露賽季很有可能將會就此結束，「訓練還是會維持，再看看明年比賽會怎麼樣，後面可能會稍微增加一點訓練份量，為明年的比賽提前準備。」

這也代表著戴資穎將有長達9個月的時間無法出國參賽，她透露這是生涯第一次遇到這樣的狀況，不過她也笑稱過去自己出國都是為了比賽、工作，跟別人出國放鬆截然不同，「所以我覺得沒有出國也蠻好的。」

戴資穎 羽球

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