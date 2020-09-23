巴赫對明年奧運有信心 沒疫苗也能安全舉行

受到疫情影響，東京奧運被迫順延一年。國際奧會（IOC）主席巴赫發表公開信表示，目前已有部分運動安全舉辦，這也給了他們信心準備未來體育賽事，其中也包括東京奧運。

IOC主席巴赫（Thomas Bach）今天在公開信強調在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行期間，仍有不少賽事持續進行，且在諸多限制下，比賽仍能安全舉辦。

巴赫坦言，基於前段時間的成功，他們也期待未來比賽相關限制可以鬆綁，但會在負責任的基礎進行，由於目前病毒仍未完全消滅，「仍會繼續對遏止危機，並從危機中恢復做出貢獻。」

至於外界最期待的疫苗，巴赫也表示最快在未來幾個月後或年底前，可望批准上路。不過他強調，最近這段時間足以證明，就算沒有疫苗，主辦單位仍能以安全方式舉辦大型體育活動。

巴赫認為，無論是新的檢驗病毒技術還是疫苗，都不能視為解決所有問題的萬靈丹，「因為我們還不知道，這所謂有可能誕生的疫苗會帶來的影響，所以我們有理由謹慎樂觀。」

目前國際大型職業賽事包括籃球、棒球、高爾夫、網球均持續進行，至於羽球與桌球也預計於10月、11月恢復。