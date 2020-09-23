快訊

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

兆豐銀董事多台灣官員 富比世編輯爆料：川普駙馬秘借14.5億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞洲同志運動會明年登場　麻將列賽事、生理女也能報名

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
「台灣同志中心」今舉行籌備處揭牌儀式。記者趙宥寧／攝影
「台灣同志中心」今舉行籌備處揭牌儀式。記者趙宥寧／攝影

2021亞洲同志運動會將於明年10月23日至30日在台北市登場，將有15項運動項目，就連麻將都入列，也首度開放生理女報名，預期將有3000人來台參賽，除了運動競賽，另還有文化藝術、同志展覽等活動，可望創造1.75億元商機，目前台灣同志運動發展協會也攜手台北市、新北市，爭取2026世界同志運動會主辦權，已躋身前8國，盼讓國際看見台灣。

「台灣同志中心」今舉行籌備處揭牌儀式，台北市副市長蔡炳坤、教育部體育署主任秘書葉丁鵬、立委吳思瑤、同運先驅祈家威皆到場參與。蔡炳坤致詞時表示，亞洲同志運動會已確定明年10月舉行，也跟雙北聯手，要爭取2026世界同志運動會，目前已擠進前8，明年1月一定會進前3，力爭主辦機會；葉丁鵬則表示，籌備處啟用就是運動會跨出第一個腳步，力拼2026主辦權。

2021亞洲同志運動會開幕典禮將在和平籃球館舉行，預期可容納7000人，閉幕則辦在新開幕的台北流行音樂中心，周間將有15項運動競技賽事，包含各類田徑、球類、馬拉松等，今年也首度將「麻將」列入運動競技項目，採用電子麻將，也能促進文化交流。

楊智群說，除了運動賽事，還會舉行城市導覽，也會在國內各地景點作旅遊活動規畫，帶動全台觀光；另也將在華山舉行15天同志展覽，又分為政策館、台灣同志史館、國外同志史與藝術，還有18禁館，暢談同志文化。

楊智群說，今年10月中旬將公布各賽事簡章，明年1月1日開放報名至7月31日止，只要認同同志理念，或想要運動都可以參加，別於過往只限男性、跨性別者報名，今年首度列入生理女，讓更多人可以參與。

特別的是，每年10月中下旬周末，亞洲最大同志大遊行都會在台北市登場，每年約吸引20萬人次參與，楊智群表示，亞洲同志運動會並沒有在周末安排賽事，鼓勵大家也可以加入遊行行列。

國際疫情仍肆虐，台灣同志運動發展協會理事長楊智群表示，若疫情趨緩，將有大批外國選手來台參賽，預計將斥資5500萬元，屆時北市府挹注400萬元預算，目前也向教育部體育署爭取預算。

目前共有8國城市在爭2026年世界同志運動會主辦權，包含美國、加拿大、墨西哥，預計明年1月31日選出前3強，將吸引1.5萬名選手參賽，規模比奧運還大，若再加上選手家眷，可望有5萬人來台，創造36億元經濟效益。

田徑

延伸閱讀

美國創新中心新居落成 北市副市長提大巨蛋願景

北市副市長：未來串連松菸和大巨蛋 提升在地榮譽感

政大教職員宿舍「化南新村」 保存、再發展拚3贏

白晝之夜下月3日登場　串北流、台電修護處7場域狂歡夜

相關新聞

羽球／為健身鏡代言 戴資穎透露賽季可能就此結束

受到新冠肺炎疫情影響已有六個月未出國比賽的世界羽球球后戴資穎，在今天為健身運動品牌喬山健康科技新品發表會站台，不僅擔任該...

足球／YAMAHA CUP開放報名 今年每場增設MVP

YAMAHA CUP快樂踢球趣至今已經舉辦第12屆，每屆都吸引許多球隊前來報名，今年賽事報名已於18日中午12點開放到1...

足球／內馬爾控對手歧視 遭爆罵日籍後衛中國垃圾

法甲巴黎聖傑曼與馬賽13日球賽爭議不斷，前鋒內馬爾吃紅牌退場，指控對手嗆他是猴子，是種族歧視引發混戰的受害者，現在他自身...

巴赫對明年奧運有信心 沒疫苗也能安全舉行

受到疫情影響，東京奧運被迫順延一年。國際奧會（IOC）主席巴赫發表公開信表示，目前已有部分運動安全舉辦，這也給了他們信心...

提升台東基層桌球運動 合庫國手親臨指導國中小選手

台東縣桌球委員會與合作金庫合作，今天下午在東海運動公園展開為期3天的支持基層桌球隊活動，並邀請前世界排名第4的莊智淵等3...

亞洲同志運動會明年登場　麻將列賽事、生理女也能報名

2021亞洲同志運動會將於明年10月23日至30日在台北市登場，將有15項運動項目，就連麻將都入列，也首度開放生理女報名...

西班牙鐵人賽／超越勝負 展現體育精神的真男人！

原先以為 DiegoMéntriga 要調皮了，沒想到⋯⋯ 圖/ youtube 截圖 日前在西班牙 Santander 舉行的鐵人三項競賽中，出現了令所有觀眾、大會都豎起大拇指稱讚

永信盃排球／豐原高商7連霸 鶯歌工商首度稱后

第49屆永信盃全國排球錦標賽昨天在永信運動公園落幕，備受關注的高男組決賽，地主豐原高商直落二擊敗麥寮高中、完成七連霸，高...

網球／約克維奇想成網壇第一人 就看今年法網

約克維奇在昨天羅馬名人賽奪冠後，寫下名人賽奪冠數最多、球王在位周數史上第二的兩大歷史紀錄，儘管生涯成就已經不亞於費德勒與...

羅馬網賽／小約奪冠 2紀錄超納達爾、緊追費德勒

世界球王約克維奇昨天在羅馬名人賽拿下個人生涯第36座ATP千分級名人賽冠軍，超越「西班牙蠻牛」納達爾的35座，獨居史上第...

為運動員把關 體育署長張少熙：國訓將避免使用美豬

台灣將於明年1月1日開放含瘦肉精的美國豬，不過瘦肉精是世界反禁藥組織（WADA）明文規定的違禁物質，體育署長張少熙直言：...

選手客制化培訓 體育署長張少熙盼奧運創歷屆最佳成績

穿著筆挺的西裝，臉上掛著和煦笑容，在新任體育署長張少熙身上，看不見官架子與學者傲氣，談起明年東京奧運，他才展現新官上任的...

熱門新聞

中職／打響回歸第一炮 味全可組大聯盟先發

NBA／金塊3人破20分扳回一城 詹姆斯大三元難救湖人

中職／王維中加盟味全龍 總值6055萬元史上最大約

中職／連兩戰被雷艾斯封鎖 曾總：這禮拜還有第三場…

日職／大王爆發 王柏融本季首度單場雙安

NBA／與雷霆分手不到一個月 唐納文正式接掌公牛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。