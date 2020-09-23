亞洲同志運動會明年登場　麻將列賽事、生理女也能報名

2021亞洲同志運動會將於明年10月23日至30日在台北市登場，將有15項運動項目，就連麻將都入列，也首度開放生理女報名，預期將有3000人來台參賽，除了運動競賽，另還有文化藝術、同志展覽等活動，可望創造1.75億元商機，目前台灣同志運動發展協會也攜手台北市、新北市，爭取2026世界同志運動會主辦權，已躋身前8國，盼讓國際看見台灣。

「台灣同志中心」今舉行籌備處揭牌儀式，台北市副市長蔡炳坤、教育部體育署主任秘書葉丁鵬、立委吳思瑤、同運先驅祈家威皆到場參與。蔡炳坤致詞時表示，亞洲同志運動會已確定明年10月舉行，也跟雙北聯手，要爭取2026世界同志運動會，目前已擠進前8，明年1月一定會進前3，力爭主辦機會；葉丁鵬則表示，籌備處啟用就是運動會跨出第一個腳步，力拼2026主辦權。

2021亞洲同志運動會開幕典禮將在和平籃球館舉行，預期可容納7000人，閉幕則辦在新開幕的台北流行音樂中心，周間將有15項運動競技賽事，包含各類田徑、球類、馬拉松等，今年也首度將「麻將」列入運動競技項目，採用電子麻將，也能促進文化交流。

楊智群說，除了運動賽事，還會舉行城市導覽，也會在國內各地景點作旅遊活動規畫，帶動全台觀光；另也將在華山舉行15天同志展覽，又分為政策館、台灣同志史館、國外同志史與藝術，還有18禁館，暢談同志文化。

楊智群說，今年10月中旬將公布各賽事簡章，明年1月1日開放報名至7月31日止，只要認同同志理念，或想要運動都可以參加，別於過往只限男性、跨性別者報名，今年首度列入生理女，讓更多人可以參與。

特別的是，每年10月中下旬周末，亞洲最大同志大遊行都會在台北市登場，每年約吸引20萬人次參與，楊智群表示，亞洲同志運動會並沒有在周末安排賽事，鼓勵大家也可以加入遊行行列。

國際疫情仍肆虐，台灣同志運動發展協會理事長楊智群表示，若疫情趨緩，將有大批外國選手來台參賽，預計將斥資5500萬元，屆時北市府挹注400萬元預算，目前也向教育部體育署爭取預算。

目前共有8國城市在爭2026年世界同志運動會主辦權，包含美國、加拿大、墨西哥，預計明年1月31日選出前3強，將吸引1.5萬名選手參賽，規模比奧運還大，若再加上選手家眷，可望有5萬人來台，創造36億元經濟效益。