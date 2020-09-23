足球／內馬爾控對手歧視 遭爆罵日籍後衛中國垃圾

法甲巴黎聖傑曼與馬賽13日球賽爭議不斷，前鋒內馬爾吃紅牌退場，指控對手嗆他是猴子，是種族歧視引發混戰的受害者，現在他自身難保，遭控飆罵馬賽後衛酒井宏樹「中國垃圾」。

巴黎聖傑曼與馬賽13日捉對廝殺，最後馬賽以1比0勝出，是9年來首度踢贏巴黎聖傑曼。

然而，這場球賽最後陷入大亂鬥，共有5名球員領紅牌被罰出場，而28歲的巴西球星內馬爾（Neymar）是最後一位。他在場上掌摑馬賽後衛龔薩雷茲（AlvaroGonzalez）後腦杓後，在走出球場時對助理裁判與鏡頭說，龔薩雷茲以種族歧視字眼侮辱他。

英國媒體「體育聖經」（SportBible）報導，唇語專家說，關於內馬爾所稱事件的影片畫面顯示，龔薩雷茲當時叫內馬爾「猴子」。

不過，內馬爾現在也遭到調查，西班牙人民廣播網（Cadena COPE）聲稱，內馬爾罵日本籍後衛酒井宏樹是「中國垃圾」，馬賽據稱握有影片作為證據。

西班牙有篇報導聲稱，內馬爾在雙方混戰時也曾對龔薩雷茲說出類似歧視同性戀的話。龔薩雷茲不甘示弱辱罵內馬爾，氣得內馬爾在比賽尾聲雙方大亂鬥時，掌摑龔薩雷茲後腦杓洩憤。

龔薩雷茲賽後說內馬爾「輸不起」，也有人指控巴黎聖傑曼球員迪馬利亞（Angel di Maria）在比賽時對龔薩雷茲吐口水。

內馬爾遭判禁賽兩場，法國職業足球聯盟（Professional Football League）紀律委員會仍在調查他與龔薩雷茲互罵事件。