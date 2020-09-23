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西班牙鐵人賽／超越勝負 展現體育精神的真男人！

運動筆記 / 李吳菊

原先以為 DiegoMéntriga 要調皮了，沒想到⋯⋯  圖/ youtube 截圖

日前在西班牙 Santander 舉行的鐵人三項競賽中，出現了令所有觀眾、大會都豎起大拇指稱讚的驚人之舉。

時間來到 9/20  賽事的尾聲，兩名選手正彼此激烈的競爭第三名的位置，而處在領先的是英國鐵人選手 James Teagle 跑在前頭，狀態很是不錯，而緊隨其後的是地主選手年僅 21 歲的DiegoMéntriga 。

而事情就發生在這最後的 100 米，James 正準備進行最後衝刺時，意外的跑錯了跑道，一頭撞進了觀眾的柵欄區裡，而 DiegoMéntriga 順勢超越了他，這意外讓 James 原本該到手的銅牌瞬間消失，非常失望與氣憤的 James 還在後面甩了一下手臂，像在氣自己，我怎麼不看好路⋯⋯

可以看到 James 整個人炸進圍欄裡  圖/ youtube 截圖

輸在跑錯跑道，理當就是輸了，但是，DiegoMéntriga 卻意外的停在了終點前，並回頭向後面的 James Teagle 示意，並讓他先通過了，這讓 James 滿是驚訝，並握手表示感謝。

賽後，DiegoMéntriga 表示看到 James 跑錯了路線，他隨即停了下來，他表示 James 可能沒有注意到標誌或是那些標誌並沒有擺放在正確的地方，我不知道，但 James 的表現是實至名歸的，所以再遇到第二次，我也仍舊會這麼做。

對於這項舉動 DiegoMéntriga 卻沒什麼太大的感覺，他回應社群軟體的粉絲們：「從小我的父母、俱樂部就教我這麼做，我認為這是非常正常的。」不過得到許多網友們的稱讚，他對自己感到非常自豪。

大會也在最後特別頒發了一個「榮譽獎」給了 DiegoMéntriga  表揚他的體育精神，並同樣頒發了等同於第三名的獎金給他。

網友怎麼說：

許多網友堪稱這畫面是今年體壇年度畫面，預約了年度最佳運動員，紛紛稱讚這位年輕的鐵人選手。

吳菊怎麼看：

我敢說這真的非常厲害，假如當我準備許久來到場上，目標當然只有勝負，但能夠超越勝負展現這種體育精神實在令人佩服，但是我也認為跑錯路終歸跑錯路，這個輸掉真的也不能去怪任何人。

那麼，跑友們你們又怎麼看呢？歡迎留言跟我討論！非常想知道大家的想法～

責任編輯：Ianyoutube來源：mmmaxiie＊賽事新聞，盡在運動筆記

鐵人三項

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