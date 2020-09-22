為運動員把關 體育署長張少熙：國訓將避免使用美豬

中央社 / 台北22日電

台灣將於明年1月1日開放含瘦肉精的美國豬，不過瘦肉精是世界反禁藥組織（WADA）明文規定的違禁物質，體育署長張少熙直言：「國訓中心會避免使用美國豬肉。」

總統蔡英文曾在上個月底宣布，明年1月1日起將開放含有10ppb（1ppb＝10億分之1）以下瘦肉精的美國豬肉進口，由於瘦肉精在WADA屬違禁物質，一旦選手誤食，最高將面臨4年禁賽。

教育部長潘文忠日前受訪時明確表示，中小學營養午餐推動「三章一Q」認證已有多年，明年開放美豬進口後，為讓家長、學生安心，教育部正研議修訂學校午餐契約，未來會提供範本給各校參考，並定出罰則，確保學生都吃到國產肉品。

張少熙今天接受中央社專訪時，被問到開放美豬進口後，是否會擔心選手因誤食而遭禁賽，他坦言，開放進口是國家政策，但也強調：「選手是特殊族群，我們要讓選手無後顧之憂，就得幫他們做好把關。」他並打趣地說：「我的工作就是把牛棚裡的牛顧好。」

為降低選手誤食風險，張少熙透露未來國家運動訓練中心將避免使用美國豬，也會採取「日日查、週週驗、月月檢」的高標準，讓選手們可以練得放心、吃得安心。

除此之外，張少熙也透露未來也會加強選手的營外教育，畢竟就算選手在國訓中心裡被保護得很好，若放假出去後吃了來源不明的肉包、肉圓，他們也無法掌控。因此只能加強宣導，選手須對自己吃下去的東西負責，也要了解食物的來源與產地，把風險降到最低。

張少熙上週南下國訓中心，曾指示要找專業機構分析含瘦肉精的肉品，了解食用後對選手具體的影響有多少，殘留在體內的時間有多長，「過去我們雖然沒有這種經驗，隨著時代步伐，我們也會調整和因應。」

牛棚

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