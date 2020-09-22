選手客制化培訓 體育署長張少熙盼奧運創歷屆最佳成績

中央社 / 台北22日電

穿著筆挺的西裝，臉上掛著和煦笑容，在新任體育署長張少熙身上，看不見官架子與學者傲氣，談起明年東京奧運，他才展現新官上任的氣勢，「希望超越歷屆最好的成績。」

台灣在奧運參賽史上，最佳成績是2004年雅典奧運所締造的2金、2銀、1銅，如今張少熙一上任就喊出突破歷史，他率性地說：「歷經前幾任署長與同仁們的努力，我的工作就是把前人的成效顧好，東京奧運把成果展現在國人面前。」

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，除了金融、旅遊等市場備受衝擊，國際體壇同樣也是重災戶，就連原訂今年7月登場的2020東京奧運，也破天荒地被迫延後一年舉行。

今年9月1日上任的體育署長張少熙，過去是拳擊選手出身，賽會延後對選手的衝擊他感同身受，他坦言，穩定軍心是目前頭號課題，「我上任至今每1至2週就會南下國訓中心，一方面了解業務，另一方面就是關心選手。」

張少熙強調，他南下高雄國家運動訓練中心不太張揚，就是默默地在訓練場邊觀察選手訓練狀況，他希望讓運動員知道，「有人一直在關心你們。」

上任之初張少熙就曾說過，備戰奧運是他就任後的重中之重，他樂觀地預估東京奧運成績會超越里約奧運，至於更積極的方向是締造歷屆最好成績，「希望明年是可以揚眉吐氣的一次奧運，為台灣創造輝煌的歷史。」

既然有目標，也要有手段，張少熙表示，目前國訓中心擁有大批運動科學人員，從旁輔助選手訓練，甚至還有心理諮商師幫忙輔導，加上還幫菁英選手量身打造訓練課表，透過客制化方式滿足選手一切需求。

全球疫情至今還未完全退燒，且在歐洲又有擴大跡象，張少熙坦言，部分運動已開始重啟戰場，接下來體育署將面臨選手出國比賽與防疫的雙重挑戰。

「我們會蒐集選手出國比賽航班與轉機資訊、各國疫情分析，以及返台後檢疫地點。」張少熙坦言，在國際賽全面恢復正常以前，體育署已超前部署，也會做好選手參賽的風險評估，兼顧備戰與國家防疫。

過去台灣在奧運主要奪牌項目，包含跆拳道、舉重與射箭等優勢項目，如今包括體操、羽球、拳擊與空手道等都具奪牌實力，張少熙坦言，他不想點名有望奪牌的項目，就是不願給選手和教練帶來壓力。

接任署長前，教育部長潘文忠就曾多次提醒張少熙，要把台灣運動員照顧好，這不光只是道命令，也是張少熙自我期許的使命，他強調：「我們會盡一切努力為選手做最好的安排，也期待在明年奧運時可以開花結果。」

舉重 羽球 里約奧運

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