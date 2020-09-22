永信盃排球／地主豐商締造七連霸 鶯歌工商退衛冕軍稱后

第47屆永信盃全國排球錦標賽在今天進入賽事最高潮，壓軸登場的高中男子組衛冕軍豐原高商，冠軍戰直落二（25：12、25：21）力退麥寮高中，笑納永信盃七連霸，高中女子組則有新科冠軍誕生，鶯歌工商鏖戰三局，成功扳倒衛冕軍東山高中，高捧永信盃首冠。

奪冠呼聲最高的豐商，開賽副攻手莊岳祥展現超強火力，反觀麥寮開局組織上發生多次溝通失誤，豐商首局以大比分差25：12率先拿下。次局豐商多次發球失誤送分，加上防守反攻效率不佳，一度讓麥寮取得領先優勢，好在豐商局末在調整攔網及防守後連續得分，順利直落二封王，衛冕王座，教練吳冠杰表示，七連霸值得慶賀，「新的賽季總是從永信盃開始，拿下冠軍對選手來說是很大的鼓勵。」

高女組冠軍戰，兩支HVL勁旅東山高中、鶯歌工商打得驚心動魄；東山高中開賽發揮穩定，彭𦀡媃以及潘宣蓉雙箭頭攻擊齊發，率隊先下首局，但劍指金盃的鶯歌工商次局起逆勢反撲，甘可慧及張瑋安打出節奏，對於東山攻勢防守攔網及站位上更加到位，決勝局更在局末連下關鍵分，以2：1（21：25、25：14、15：13）首度在永信盃登頂。

大專男、女子組今年冠軍也易主，男子組去年冠、亞軍遠東與交大在八強就狹路相逢，最終交大取得晉級門票，一路擊敗彰師大、靜宜大學，睽違兩年再嘗冠軍滋味，女子組台中科大則以2：1力壓衛冕軍中原大學，勇奪永信盃首冠。